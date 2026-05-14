Застройщик Altus Property Group отказался от строительства небоскреба под брендом Trump Tower на Золотом Берегу Австралии. Об этом сообщает The Guardian.

А начиналось все красиво

Голд-Кост – регион и одноименный город – расположен в штате Квинсленд в 70-90 км к югу от Брисбена. Это популярное туристическое направление и одновременно одно из самых дорогих мест для аренды жилья в стране.

26 февраля малоизвестная местная компания Altus объявила, что начинает здесь строительство комплекса Trump International Hotel & Tower. Он должен был включать 91-этажный отель класса люкс на 285 номеров, 272 апартаментов и 3400 кв. м коммерческих площадей.

The Guardian отмечает, что представитель Altus Дэвид Янг тогда же в феврале опубликовал фотографию, на которой он пожимает руку Эрику Трампу – второму сыну 47-го президента США Дональда Трампа и вице-президенту The Trump Organization. Эрик Трамп, в свою очередь, опубликовал в X изображение будущего небоскреба, украшенного его фамилией.

В поисках виновных

Однако, уже 12 мая Янг, который уже дважды был банкротом, у себя в LinkedIn сообщил: "Застройщик отказывается от плана строительства башни под брендом Трампа".

Янг заявил, что война США в Иране сделала этот бренд "токсичным для австралийцев", что, по его мнению, является крайне несправедливым, поскольку бренд "не имеет ничего общего с президентом".

Он также заявил, что между ним и семьей Трампов нет вражды, "это чистый бизнес".

The Trump Organization в ответ заявила, что ее лицензионный партнер Altus не смог выполнить свою часть сделки.

"После месяцев переговоров и пустых обещаний относительно якобы проекта стоимостью $1,5 млрд Altus Property Group не смогла выполнить самое базовое финансовое обязательство, которое наступило после подписания соглашения", – говорится в заявлении. Слова Янга там назвали "попыткой обвинить определенные мировые события" и "хитростью".