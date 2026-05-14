Ступивший на зебру рижанин рухнул на асфальт улицы Латгалес. Попытался подняться и опять опрокинулся. Еще одна попытки — вновь безуспешно. Помощь пришла откуда не ждали.

В каком состоянии был пешеход, можно лишь предполагать, но ходить на ногах он был явно не в состоянии, свидетельствует видео, снятое водителем, терпеливо ожидавшим, чем закончится беспримерный переход человека через улицу.

Наверное, гражданин еще долго пытался бы достигнуть противоположного тротуара, но к его счастью мимо проезжали пожарные, которые в Латвии по совместительству выполняют функции спасателей.

И вот замигали проблесковые маячки, огромная красная машина перекрыла движение, и несколько бравых спасателей подхватили потерявшее координацию тело и заботливо унесли его с проезжей части. Наши пожарные – нас берегут, спасибо им за это!

Особо отметим духоподъемный саундтрек к видео.