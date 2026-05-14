Почему именно отставка министра обороны Латвии Андриса Спрудса привела к краху правительства? Должен ли был кто-то из коалиционных партнеров уступить, чтобы сохранить правительство? Каких шагов ожидать от президента Эдгара Ринкевича? Кто вышел победителем, а кто проигравшим из этой ситуации? Эти и другие темы журналист LSM Юлиана Шкагале обсуждает с экс-президентом Латвии Валдисом Затлерсом.

Президент Эдгар Ринкевич будет действовать осторожно: выслушает все парламентские фракции и подождет, пока схлынет эйфория – такую оценку дал экс-глава государства Валдис Затлерс в интервью LSM. Затлерс обратил внимание на порядок консультаций — первыми на встречу с президентом приглашены «Прогрессивные», последними — те, кого считают виновниками кризиса. Он ожидает, что после консультаций накал страстей спадет и президент примет взвешенное решение.

Сам кризис Затлерс не считает катастрофой. «Правительственный кризис — это не конец света, это нормальный политический процесс», — сказал он. Кабинет проработал почти два года, и многие партии, находившиеся в оппозиции, почувствовали близость выборов и возможность прийти к власти.

Единственное, что по-настоящему беспокоит экс-президента — отсутствие министра обороны. В условиях войны и стремительного развития военных технологий, в первую очередь дронов, на этом посту необходим человек с военным образованием — способный и оценить ситуацию, и доступно объяснить ее гражданам.

Главными проигравшими в этой ситуации Затлерс называет «Прогрессивных». По его словам, партия совершила серьезную политическую ошибку, покинув коалицию и разорвав отношения с единственным очевидным союзником — «Новым Единством». «Если ты не уважаешь единственного союзника, кто тебя будет уважать?» — сказал он. По его оценке, «Прогрессивные» гарантированно окажутся в оппозиции — по крайней мере до выборов.

Для «Нового Единства», напротив, нынешняя ситуация может обернуться возможностью. Затлерс считает, что это шанс для перезапуска: посвятить оставшиеся месяцы выстраиванию сильной предвыборной платформы.

Относительно формирования нового правительства экс-президент осторожен. Оба варианта — техническое правительство или новая коалиция — он считает реалистичными. Однако сформировать что-то устойчивое за месяц до парламентских каникул будет непросто: в июне Сейм уходит в отпуск и вернется лишь в сентябре, когда до выборов останется меньше месяца. «Завтра у нас будет намного больше ответов, чем сегодня», — резюмировал Затлерс.

