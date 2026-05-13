Бывший президент Вайра Вике-Фрейберга после решения партии «Прогрессивные» выйти из правительства Эвики Силини заявила, что сейчас раскачивать «лодку правительства» крайне безответственно. Ей вторит и экс-президент Валдис Затлерс.

В эфире Латвийского радио Вике-Фрейберга сказала, что сейчас «тем, кто находится в лодке и кому поручено вести нашу страну вперёд», даже если возникают разногласия, следует их решать, «но раскачивать правительственную лодку в этот момент, на мой взгляд, очень безответственно».

«Как президент, я всегда стремилась к тому, чтобы у нас было дееспособное правительство. Правительство, которое раздирают внутренние конфликты, ослабляет свою способность действовать. А это то, чего мы не можем себе позволить», — сказала экс-президент.

Фактический распад правительства вызвало требование Силини к министру обороны от «Прогрессивных» Андрис Спрудс уйти в отставку после нескольких инцидентов с дронами. Вике-Фрейберга, в свою очередь, указала, что необходимо очень серьёзно оценивать, какое нарушение действительно настолько серьёзно, что требует отставки министра, а что является просто совпадением различных обстоятельств, где вопрос ответственности не стоит.

В свою очередь бывший президент Валдис Затлерс считает, что «здесь проявляется очень серьёзная детская политическая болезнь».

Он подчеркнул, что в Конституции ясно сказано: именно премьер-министр назначает министров, и если какой-то министр утратил доверие, у премьера есть полное право его заменить.

«А не как в детском саду — у всех есть свой голос и все хотят быть главными; нет, главный в правительстве — премьер-министр, и это нужно уважать».

«Скажу прямо. Всё зависит от того, как «Прогрессивные» понимают эту ситуацию. Если они достаточно хорошо знают политическую историю Латвии, то те, кто покидает правительство за последние полгода до выборов, всегда проигрывают выборы, потому что считается, что они бросили всё на полпути... ...Если же они хотят остаться, тогда нужно очень хорошо объяснить, как они будут работать до выборов», — сказал Затлерс.