Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

За иранскую разведчицу предлагают 200 тысяч евро – как их получить? 0 590

В мире
Дата публикации: 14.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Моника Витт.

Моника Витт.

Федеральное бюро расследований США объявило награду в размере 200 тысяч долларов за информацию, которая поможет задержать бывшую сотрудницу разведывательного отдела в Воздушных силах США, которую подозревают в шпионаже на Иран.

В четверг 14 мая ФБР опубликовала объявление, в котором предлагает награду в размере 200 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти и задержать Монику Витт – бывшего специалиста разведки в Воздушных силах США, которую в 2019 году обвинили в шпионаже в интересах Ирана.

В ФБР предполагают, что она может и сейчас помогать Ирану.

Витт работала в контрразведке в Офисе специальных расследований ВС США. В течение 2003-2008 годов у нее были служебные задания на Ближнем Востоке.

Предполагают, что тогда ее завербовали и в дальнейшем она передала Ирану ценную информацию, которая в том числе поставила под угрозу одного из американских разведчиков.

×
Читайте нас также:
#Иран #ближний восток #разведка #шпионаж #ФБР
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
4
0
1
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Президент Трамп и председатель СИ
Изображение к статье: Андрей Ермак
Изображение к статье: Карта Ормузского пролива
Изображение к статье: Президент Кубы обвинил США в энергетической блокаде острова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия
Изображение к статье: «Включите свет!»: в Гаване вспыхнули крупнейшие протесты с начала энергокризиса
В мире
Изображение к статье: Валдис Затлерс
Политика
Изображение к статье: Trump International Hotel & Tower.
Бизнес
Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео