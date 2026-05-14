В четверг 14 мая ФБР опубликовала объявление, в котором предлагает награду в размере 200 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти и задержать Монику Витт – бывшего специалиста разведки в Воздушных силах США, которую в 2019 году обвинили в шпионаже в интересах Ирана.

В ФБР предполагают, что она может и сейчас помогать Ирану.

Витт работала в контрразведке в Офисе специальных расследований ВС США. В течение 2003-2008 годов у нее были служебные задания на Ближнем Востоке.

Предполагают, что тогда ее завербовали и в дальнейшем она передала Ирану ценную информацию, которая в том числе поставила под угрозу одного из американских разведчиков.