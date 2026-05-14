На днях российский президент Путин сказал, что, на его взгляд, приемлемым посредником в переговорах с Россией от Евросоюза был бы Герхард Шредер. Сегодня на это предложение отреагировал федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц:

"Мы, европейцы, сами решаем, кто выступает от нашего имени, и никто иной!", - сказал он, фактически отвергнув идею о посреднической роли Шрёдера, не называя его напрямую.

Выступая на церемонии вручения Карловой премии в Ахене, канцлер Германии подтвердил готовность Европы участвовать в поиске мирного решения, но при этом выразил сомнения в искренности Москвы. "Атаки прошлой ночи говорят другим языком," - заявил канцлер. "Готовность к разговору означает готовность обеих сторон", - цитирует канцлера Deutsche Welle.

В правительственных кругах Германии предложение Москвы назвали частью "серии псевдопредложений".

Отметим, что 82-летний бывший канцлер Германии после ухода из политики занимал руководящие должности в российских газо-нефтяных компаниях, а также в различных аналитических центрах Германии.