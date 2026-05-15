Отстраненный глава Госканцелярии Кронбергс за год заработал почти 100 тысяч евро 4 1272

Дата публикации: 15.05.2026
Райвис Кронбергс.

Райвис Кронбергс.

ФОТО: LETA

Отстраненный от должности директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс в прошлом году заработал 97 066 евро. Такие данные содержатся в декларации должностного лица на фоне продолжающегося расследования по делу лесопромышленников.

На фоне громкого антикоррупционного расследования стали известны доходы директора Государственной канцелярии Райвиса Кронбергса, который был отстранен от должности после процессуальных действий KNAB.

Согласно декларации должностного лица за 2025 год, Кронбергс получил в прошлом году 97 066 евро вознаграждения.

Это был его единственный официальный источник дохода за год.

2025-й стал для Кронбергса первым полным годом в должности директора Государственной канцелярии — одного из ключевых административных постов в латвийском государственном управлении.

До этого он работал государственным секретарем Министерства земледелия.

Согласно декларации, на конец прошлого года Кронбергсу принадлежала недвижимость в Олайнской волости, а также находился в пользовании автомобиль BMW IX 2022 года выпуска.

Одновременно выросли и его долговые обязательства.

Если в 2024 году они составляли около 6000 евро, то к концу прошлого года увеличились до 32 846 евро.

При этом объем наличных накоплений вырос незначительно — с 1500 до 2000 евро.

В декларации также указаны накопления в частных пенсионных фондах, страхование жизни и сделка продажи на сумму 13 000 евро.

Интерес к декларации Кронбергса резко вырос после того, как в четверг KNAB по поручению прокуратуры провел процессуальные действия в рамках так называемого дела лесопромышленников.

По информации прокуратуры, Кронбергс был задержан вместе с министром земледелия Армандом Краузе на время проведения следственных мероприятий.

Расследование связано с возможными злоупотреблениями при предоставлении поддержки лесопромышленным предприятиям через долгосрочные договоры государственного предприятия «Латвийские государственные леса» (LVM).

Фактически дело уже вышло далеко за рамки отраслевого спора и стало одним из крупнейших политико-коррупционных скандалов последних лет в Латвии.

На этом фоне внимание к имущественным декларациям и финансовым данным высокопоставленных чиновников в ближайшие дни, вероятно, только усилится.

#Латвия #коррупция #декларация о доходах #KNAB
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
