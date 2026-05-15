Отстраненный от должности директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс в прошлом году заработал 97 066 евро. Такие данные содержатся в декларации должностного лица на фоне продолжающегося расследования по делу лесопромышленников.

Согласно декларации должностного лица за 2025 год, Кронбергс получил в прошлом году 97 066 евро вознаграждения.

Это был его единственный официальный источник дохода за год.

2025-й стал для Кронбергса первым полным годом в должности директора Государственной канцелярии — одного из ключевых административных постов в латвийском государственном управлении.

До этого он работал государственным секретарем Министерства земледелия.

Согласно декларации, на конец прошлого года Кронбергсу принадлежала недвижимость в Олайнской волости, а также находился в пользовании автомобиль BMW IX 2022 года выпуска.

Одновременно выросли и его долговые обязательства.

Если в 2024 году они составляли около 6000 евро, то к концу прошлого года увеличились до 32 846 евро.

При этом объем наличных накоплений вырос незначительно — с 1500 до 2000 евро.

В декларации также указаны накопления в частных пенсионных фондах, страхование жизни и сделка продажи на сумму 13 000 евро.

Интерес к декларации Кронбергса резко вырос после того, как в четверг KNAB по поручению прокуратуры провел процессуальные действия в рамках так называемого дела лесопромышленников.

По информации прокуратуры, Кронбергс был задержан вместе с министром земледелия Армандом Краузе на время проведения следственных мероприятий.

Расследование связано с возможными злоупотреблениями при предоставлении поддержки лесопромышленным предприятиям через долгосрочные договоры государственного предприятия «Латвийские государственные леса» (LVM).

Фактически дело уже вышло далеко за рамки отраслевого спора и стало одним из крупнейших политико-коррупционных скандалов последних лет в Латвии.

На этом фоне внимание к имущественным декларациям и финансовым данным высокопоставленных чиновников в ближайшие дни, вероятно, только усилится.