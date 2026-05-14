Наверное ее везут в Ригу из Добеле через Ормузский пролив, иначе чем объяснить сказочную цену — от 12 до 20 евро за килограмм.

Однако интерес к этому тепличному продукту у покупателей есть.

В социальных сетях и на различных городских рынках все чаще появляется возможность приобрести первую выращенную в Латвии клубнику. Хотя сезон местных ягод еще только начинается, производители уже предлагают клубнику, выращенную в теплицах, цены на которую сейчас сравнительно высокие.

Компания Jaunvecumi на своей странице в Facebook сообщает, что предлагает свежую выращенную в Латвии клубнику по цене 15 евро за килограмм. Тем временем Blomi zemenes предлагает покупателям приобрести ягоды непосредственно в хозяйстве по цене 12 евро за килограмм. Также Durbes dārza veltes в социальных сетях объявили о начале сезона: «Сезон клубники можем объявить открытым», — пишут производители, добавляя, что первая клубника уже собрана и будет доступна на Лиепайском рынке по цене 15 евро за килограмм.

Также выращенную в Латвии клубнику можно приобрести на рынке Валдемарпилса. Производители указывают, что хозяйство находится в Валдемарпилсе на улице Пляву, 19.

Как обычно, первая местная клубника стоит значительно дороже, чем в середине сезона, когда предложение ягод становится шире и цены снижаются. Однако, несмотря на высокие цены, интерес к выращенной в Латвии клубнике уже сейчас очень велик.

Как сообщал Bb.lv, на Рижском центральном рынке появилась и первая сладкая черешня, однако ее цена пока может удивить покупателя — в социальных сетях сообщается, что килограмм ягод стоит 29 евро. Хотя первые сезонные ягоды на рынках нередко появляются по значительно более высокой цене, которая позже, с ростом предложения, обычно снижается, многим такая цена все же кажется неадекватной.