Представляющая Латвию на «Евровидении-2026» певица Атвара с песней «В тени» («Ēnā») не смогла пройти в финал и возвращается домой.

В финал также не прошли Армения, Азербайджан, Люксембург и Швейцария.

Вероятность победы Латвии оценивается примерно в 0,3%. Но шансы на финал все же были относительно высокими. Однако, не судьба.

Основной проблемой исполняемой на латышском языке песни изначально считалась слишком «тихой» и не очень запоминающейся для массового телеголосования по сравнению с яркими и более «вирусными» номерами фаворитов. Впрочем, главное не победа – главное участие.

За пару часов до выступления Атвары в соцсетях отметилась подавшая в отставку с поста премьер-министра Эвика Силиня. Она опубликовала видео с певицей и написала:

«Сегодня вечером, где бы все ни были, мы у экранов с теплотой в сердцах и гордостью за Латвию поддерживаем Атвару с песней "Тень" на Евровидении в Вене. Пусть латышский язык и латышское имя будут слышны далеко и громко! Держим кулаки!».

А вот, что Атвара исполнила на музконкурсе в Вене: