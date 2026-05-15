Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Жюри «Евровидения» не оценило латышскую певицу – Силиня сглазила? 0 493

Наша Латвия
Дата публикации: 15.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Атвара.

Атвара.

ФОТО: LETA

Представляющая Латвию на «Евровидении-2026» певица Атвара с песней «В тени» («Ēnā») не смогла пройти в финал и возвращается домой.

В финал также не прошли Армения, Азербайджан, Люксембург и Швейцария.

Вероятность победы Латвии оценивается примерно в 0,3%. Но шансы на финал все же были относительно высокими. Однако, не судьба.

Основной проблемой исполняемой на латышском языке песни изначально считалась слишком «тихой» и не очень запоминающейся для массового телеголосования по сравнению с яркими и более «вирусными» номерами фаворитов. Впрочем, главное не победа – главное участие.

За пару часов до выступления Атвары в соцсетях отметилась подавшая в отставку с поста премьер-министра Эвика Силиня. Она опубликовала видео с певицей и написала:

«Сегодня вечером, где бы все ни были, мы у экранов с теплотой в сердцах и гордостью за Латвию поддерживаем Атвару с песней "Тень" на Евровидении в Вене. Пусть латышский язык и латышское имя будут слышны далеко и громко! Держим кулаки!».

А вот, что Атвара исполнила на музконкурсе в Вене:

×
Читайте нас также:
#Евровидение #Латвия #телевидение #шоу-бизнес #культура #музыка #конкурс #соцсети #певица
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
7
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Проверка температуры у ребенка
Изображение к статье: Домашняя аптечка с медикаментами
Изображение к статье: Покинутый класс школы и военный беспилотник за окном
Изображение к статье: Школа сениоров

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия
Изображение к статье: «Включите свет!»: в Гаване вспыхнули крупнейшие протесты с начала энергокризиса
В мире
Изображение к статье: Моника Витт.
В мире
Изображение к статье: Валдис Затлерс
Политика
Изображение к статье: Trump International Hotel & Tower.
Бизнес
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия
Изображение к статье: «Включите свет!»: в Гаване вспыхнули крупнейшие протесты с начала энергокризиса
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео