В нескольких приграничных краях Латвии ночью вновь сработала система экстренного оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Национальные вооруженные силы сообщили о поднятии в воздух истребителей миссии НАТО.

В ночь на пятницу жители Резекненского, Балвского, Лудзенского и Краславского краев вновь получили экстренные сообщения о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии.

Система сотового оповещения предупредила людей о необходимости соблюдать меры предосторожности, а Национальные вооруженные силы сообщили, что в воздух были подняты истребители миссии патрулирования НАТО в странах Балтии.

Жителей восточных регионов призвали оставаться в помещениях, закрыть окна и двери, а также соблюдать принцип двух стен — находиться как можно дальше от внешних стен и окон.

При обнаружении низколетящих или подозрительных объектов людей просят не приближаться к ним и незамедлительно звонить по номеру 112.

В НВС подчеркнули, что вместе с союзниками по НАТО продолжают круглосуточный мониторинг воздушного пространства и усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе.

Фактически подобные предупреждения постепенно становятся новой реальностью для приграничных районов Латвии на фоне продолжающейся войны России против Украины.

Военные не исключают повторения ситуаций, когда беспилотники, связанные с боевыми действиями, приближаются к воздушному пространству Латвии или даже пересекают границу.

Информация об окончании угрозы, как сообщили в НВС, будет распространена отдельно.

За последние месяцы жители Латгале уже неоднократно получали аналогичные предупреждения. Они были связаны с дронами, используемыми в российско-украинской войне.

Несколько таких беспилотников ранее падали или взрывались на территории Латвии.

Последний подобный инцидент произошел неделю назад в Резекне, где боевые дроны упали на территорию малоиспользуемой нефтебазы.

Хотя люди в результате этих случаев не пострадали, политические последствия оказались крайне серьезными.

Сначала после истории с дронами ушел в отставку министр обороны Андрис Спрудс, а затем политический кризис привел и к падению всего правительства Эвики Силини.

Сейчас тема безопасности воздушного пространства фактически стала одной из центральных в латвийской политике — не только для армии и служб, но и для обычных жителей приграничья.