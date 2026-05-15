Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На востоке Латвии вновь активировали тревожное оповещение из-за угрозы с воздуха 1 870

Наша Латвия
Дата публикации: 15.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Восточная граница Латвии

Иллюстративное фото создано с помощью ИИ.

В нескольких приграничных краях Латвии ночью вновь сработала система экстренного оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Национальные вооруженные силы сообщили о поднятии в воздух истребителей миссии НАТО.

В ночь на пятницу жители Резекненского, Балвского, Лудзенского и Краславского краев вновь получили экстренные сообщения о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии.

Система сотового оповещения предупредила людей о необходимости соблюдать меры предосторожности, а Национальные вооруженные силы сообщили, что в воздух были подняты истребители миссии патрулирования НАТО в странах Балтии.

Жителей восточных регионов призвали оставаться в помещениях, закрыть окна и двери, а также соблюдать принцип двух стен — находиться как можно дальше от внешних стен и окон.

При обнаружении низколетящих или подозрительных объектов людей просят не приближаться к ним и незамедлительно звонить по номеру 112.

В НВС подчеркнули, что вместе с союзниками по НАТО продолжают круглосуточный мониторинг воздушного пространства и усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе.

Фактически подобные предупреждения постепенно становятся новой реальностью для приграничных районов Латвии на фоне продолжающейся войны России против Украины.

Военные не исключают повторения ситуаций, когда беспилотники, связанные с боевыми действиями, приближаются к воздушному пространству Латвии или даже пересекают границу.

Информация об окончании угрозы, как сообщили в НВС, будет распространена отдельно.

За последние месяцы жители Латгале уже неоднократно получали аналогичные предупреждения. Они были связаны с дронами, используемыми в российско-украинской войне.

Несколько таких беспилотников ранее падали или взрывались на территории Латвии.

Последний подобный инцидент произошел неделю назад в Резекне, где боевые дроны упали на территорию малоиспользуемой нефтебазы.

Хотя люди в результате этих случаев не пострадали, политические последствия оказались крайне серьезными.

Сначала после истории с дронами ушел в отставку министр обороны Андрис Спрудс, а затем политический кризис привел и к падению всего правительства Эвики Силини.

Сейчас тема безопасности воздушного пространства фактически стала одной из центральных в латвийской политике — не только для армии и служб, но и для обычных жителей приграничья.

×
Читайте нас также:
#НАТО #граница #кризис #Латвия #безопасность #угроза #дроны #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
1
1
1
0
5

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дрон.
Изображение к статье: Тревожный звонок
Изображение к статье: Летит дрон
Изображение к статье: Коррупция в больнице

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Швея - опасная профессия
ЧП и криминал
Изображение к статье: Honda.
Бизнес
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Политика
Изображение к статье: Тимофей и Марфа
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Лондон
В мире
Изображение к статье: Швея - опасная профессия
ЧП и криминал
Изображение к статье: Honda.
Бизнес
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео