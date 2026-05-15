Соединенные Штаты оказывают давление на Литву, чтобы она разрешила Беларуси использовать порт Клайпеды для экспорта калийных удобрений, на которые распространяются санкции Евросоюза. Об этом в четверг, 14 мая, заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, передает агентство Reuters.

Будрис сказал, что раньше он отрицал наличие такого давления, но теперь "появилась дополнительная активность со стороны США".

При этом литовский дипломат подчеркнул, что Вильнюс поддерживает санкции ЕС против белорусского калия и не намерен обсуждать возобновление его транзита через территорию Литвы, пока эти ограничения не будут сняты Брюсселем.

Литовские санкции ударили по белорусскому калию сильнее всего

Калий - один из важнейших экспортных товаров Беларуси. Несколько лет назад страна занимала лидерские позиции в его поставках на мировом рынке. Большая часть этих поставок шла через порт Клайпеды, однако в январе 2022 года Вильнюс расторг контракт на перевозку белорусского калия по литовским железным дорогам, объяснив это противоречием интересам национальной безопасности Литвы.

После начала полномасштабной войны России против Украины санкции против белорусского калия ввели Европейский Союз и США. Однако, по словам экспертов, эти ограничения ударили по экспорту калийных удобрений из РБ не так сильно, как прекращение транзита через Клайпедский порт.

Соединенные Штаты сняли санкции с белорусского калия в декабре

В декабре 2025 года администрация Дональда Трампа сняла санкции Вашингтона с белорусского калия в обмен на освобождение режимом Александра Лукашенко 123 политзаключенных. По оценке экономистов, снятие ограничений США может позволить предприятию "Беларуськалий" заработать от 100 до 500 млн долларов в год.

По мнению редакции, ситуация вокруг белорусского калия показывает, насколько тесно сегодня переплетаются экономика, санкционная политика и геополитика. Для Литвы вопрос транзита через Клайпеду остаётся не только коммерческим, но и политическим, тогда как США, судя по всему, всё активнее ищут способы смягчить отдельные ограничения ради собственных стратегических интересов.