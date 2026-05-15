Вооружённые силы США отменили планы по отправке в Польшу более 4 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на представителя американской армии.

Вооруженные силы США отказались от планов направить в Польшу более 4 тыс. военнослужащих, сообщает Defense News.

По данным портала, 13 мая представитель американской армии подтвердил это решение, однако не стал раскрывать подробности. При этом Defense News обращает внимание, что днем ранее, 12 мая, на слушаниях в Конгрессе, посвященных бюджетному плану армии, об отмене развертывания войск в Польше не говорилось.

Первые сообщения о возможных изменениях, как отмечает портал, появились утром 12 мая. Тогда американские военнослужащие, предположительно, разослали близким сообщения о том, что отправка отменена. Defense News также указывает, что Пентагон не ответил на запрос о дополнительной информации. Сейчас в Польше на ротационной основе находятся более 10 тыс. американских военных.

По мнению редакции, отказ США от переброски дополнительного контингента в Польшу может свидетельствовать о пересмотре текущих военных приоритетов Вашингтона или о корректировке стратегии присутствия НАТО в Восточной Европе. Однако отсутствие официальных объяснений со стороны Пентагона пока оставляет пространство для различных трактовок этого решения.