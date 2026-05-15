На севере Индии в штате Уттар-Прадеш в ходе разыгравшейся пыльной бури ветер поднял мужчину на высоту около 50 м. Об этом сообщается в соцсетях.

На кадрах видно, как мужчина пытается удержаться на земле, схватившись за металлическую конструкцию. Однако мощный порыв ветра опрокидывает её, после чего человека подбрасывает в воздух. Как сообщается, мужчина выжил после инцидента, однако получил множественные травмы.

Стихия унесла жизни 111 человек в нескольких округах штата, 72 человека ранены, пишет газета The Indian Express. Люди погибли из-за падения деревьев и обрушения зданий, а также от ударов молний. В пострадавших районах продолжаются спасательные операции.

По мнению редакции, трагедия в Уттар-Прадеше показала, насколько разрушительными могут быть экстремальные погодные явления. Даже несколько секунд сильного ветра способны превратить обычную ситуацию в смертельно опасную, а последствия подобных бурь всё чаще становятся масштабными из-за климатических изменений и высокой плотности населения.