Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мужчину унесло в воздух на 50 м во время мощной бури в Индии: видео 0 614

В мире
Дата публикации: 15.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мужчину унесло в воздух на 50 м во время мощной бури в Индии: видео

На севере Индия в штате Уттар-Прадеш сильная пыльная буря подняла мужчину в воздух примерно на 50 метров. Момент происшествия попал на видео и быстро распространился в соцсетях.

На севере Индии в штате Уттар-Прадеш в ходе разыгравшейся пыльной бури ветер поднял мужчину на высоту около 50 м. Об этом сообщается в соцсетях.

На кадрах видно, как мужчина пытается удержаться на земле, схватившись за металлическую конструкцию. Однако мощный порыв ветра опрокидывает её, после чего человека подбрасывает в воздух. Как сообщается, мужчина выжил после инцидента, однако получил множественные травмы.

Стихия унесла жизни 111 человек в нескольких округах штата, 72 человека ранены, пишет газета The Indian Express. Люди погибли из-за падения деревьев и обрушения зданий, а также от ударов молний. В пострадавших районах продолжаются спасательные операции.

По мнению редакции, трагедия в Уттар-Прадеше показала, насколько разрушительными могут быть экстремальные погодные явления. Даже несколько секунд сильного ветра способны превратить обычную ситуацию в смертельно опасную, а последствия подобных бурь всё чаще становятся масштабными из-за климатических изменений и высокой плотности населения.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
0
0
0
1
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Карнавал в Бразилии
Изображение к статье: Президент Финляндии Александр Стубб
Изображение к статье: Кирилл Буданов
Изображение к статье: Дональд Трамп и Си Цзиньпинь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Швея - опасная профессия
ЧП и криминал
Изображение к статье: Honda.
Бизнес
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Политика
Изображение к статье: Тимофей и Марфа
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Лондон
В мире
Изображение к статье: Швея - опасная профессия
ЧП и криминал
Изображение к статье: Honda.
Бизнес
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео