С поездами не получилось, займется трамваями и автобусами: в Rīgas satiksme пришел топ-менеджер Rail Baltica 8 11292

Дата публикации: 15.05.2026
BB.LV
Янис Наглис.

Янис Наглис.

ФОТО: LETA

Муниципальное предприятие «Rīgas satiksme» усиливает руководство: новым членом правления назначен Янис Наглис, ранее работавший в проекте Rail Baltica и международной компании Nokia. Он будет отвечать за финансы и цифровую трансформацию предприятия.

Совет муниципального предприятия «Rīgas satiksme» назначил новым членом правления Яниса Наглиса — бывшего члена правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas», реализующей проект Rail Baltica в Латвии.

К работе в «Rīgas satiksme» Наглис приступит 1 июня.

В компании он будет отвечать за финансовое управление, цифровое развитие, эффективное использование ресурсов и процессы изменений.

Фактически предприятие делает ставку на руководителя с опытом работы как в крупных инфраструктурных проектах, так и в международной технологической среде.

До работы в Rail Baltica Наглис входил в правление Клинической университетской больницы имени Паула Страдыня, а еще раньше работал в «Nokia Networks», где занимался финансовым контролем проектов и внедрением систем управления ресурсами.

Сам Наглис заявил, что современная организация должна строиться на технологических решениях, прозрачном финансовом управлении и анализе данных.

По его словам, одной из главных целей станет повышение эффективности работы «Rīgas satiksme» и развитие цифровых решений при сохранении качественного сервиса для пассажиров.

Для рижан это может означать дальнейшее усиление курса на цифровизацию услуг — от внутренних систем управления до сервисов для пассажиров и более эффективного использования ресурсов предприятия.

Назначение происходит на фоне серьезных изменений в структуре руководства компании.

Ранее правление «Rīgas satiksme» покинули сразу несколько членов — Гинтс Зелтиньш, Андрис Лубанс и Инга Крукле. В должностях остались только председатель правления Джинета Иннуса и Янис Голубев.

В Рижской думе объяснили перестановки изменениями в правилах Кабинета министров, согласно которым число членов правления в публичных капитальных обществах сокращается с пяти до трех.

Одновременно у части руководителей закончился срок полномочий.

На этом фоне в феврале был объявлен конкурс на должность члена правления по вопросам финансов и цифровой трансформации.

Финансовые результаты «Rīgas satiksme» за прошлый год выглядят заметно лучше предыдущих.

По предварительным данным, оборот предприятия вырос до 53,6 млн евро, а прибыль увеличилась в несколько раз и превысила 10 млн евро.

«Rīgas satiksme» остается одним из крупнейших муниципальных предприятий страны — компания обеспечивает автобусные, трамвайные и троллейбусные перевозки в Риге, а также управляет городскими парковками.

#финансы #Латвия #транспорт #бизнес #Ригас Сатиксме #цифровизация #Rail Baltica
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
