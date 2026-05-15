В глубинах Сахары нашли сотни загадочных древних захоронений возрастом до 6500 лет

Дата публикации: 15.05.2026
Пока египетские фараоны строили пирамиды в Гизе, другая древняя культура создавала огромные погребальные комплексы в самом сердце Сахары. Археологи обнаружили в восточной части Судана 260 неизвестных ранее сооружений, которые могут быть связаны с исчезнувшей цивилизацией кочевых скотоводов эпохи «Зеленой Сахары».

Об этом пишет IFLScience.

Отмечается, что тысячи лет эти памятники оставались в безизвестности в одном из самых суровых ландшафтов Земли, но новые исследования наконец-то выводят их на свет.

Международная группа археологов обнаружила 260 ранее не задокументированных сооружений в глубине Восточной пустыни, коридора Сахары, зажатого между рекой Нил и Красным морем в восточном Судане. Они нашли их не путем преодоления сурового рельефа бескрайних дюн, а путем изучения огромного количества спутниковых снимков. Их исследование опубликовано в журнале African Archaeological Review.

Сооружения представляют собой круглые братские могилы, некоторые из которых достигают 80 метров в диаметре, заполненные скелетными останками людей и животных, таких как коровы, овцы и козы. Многие из них окружены низкой внешней стеной, а в самом центре кольца покоится один человек.

Интересно, что поскольку эти сооружения еще не были тщательно исследованы археологами на местах, точные детали, такие как время их постройки, не сразу очевидны. Однако благодаря поразительно похожим сооружениям, обнаруженным за последнее столетие и известным как Атбайские захоронения, исследователи полагают, что они были построены около 4500-6500 лет назад.

Кто там был похоронен

Как и в других Атбайских захоронениях, похороненные здесь люди, вероятно, были кочевыми скотоводами, которые пасли скот по всему региону. Поэтому неудивительно, что большинство памятников расположены недалеко от древних водоемов, пересохших русел рек и оазисов.

Они были созданы в то время, когда Сахара переживала драматические перемены. Пустыня находится в циклическом ритме, переходя от засушливой пустыни к пышной саванне примерно каждые 21 000 лет. Последний из этих периодов "Зеленой Сахары" пришелся примерно на 15 000-5 000 лет назад, именно на ту эпоху, когда процветали эти строители монументов.

Важно, что по мере того, как зеленые пастбища отступали, а пески наступали, эта культура, похоже, исчезла. И это не последний раз, когда такое происходит. В пустыне Тенере, еще одном отдаленном уголке Сахары, группа археологов обнаружила загадочное место, известное как Гоберо, состоящее из 200 человеческих скелетов, а также тысяч артефактов. И снова это место, похоже, было заброшено, когда около 5000 лет назад Сахару охватила засуха. В статье сказано:

"Сегодня Сахара может выглядеть безжизненной, но эти места доказывают, что когда-то она была процветающей ареной для бесчисленных человеческих культур, истории которых мы только начинаем восстанавливать".

Отмечается, что восточная пустыня в настоящее время охвачена новой золотой лихорадкой, которая привлекает людей, деньги и оружие вглубь некогда пустынного региона. Исследование показало, что по меньшей мере 12 древних сооружений уже были повреждены в результате добычи полезных ископаемых и вандализма. По мере того как жажда золота нарастает, разрушения будут только усиливаться.

По мнению редакции, открытие в Сахаре еще раз показывает, насколько мало человечество знает о древних цивилизациях Африки. Эти захоронения напоминают, что сегодняшняя бесплодная пустыня когда-то была домом для развитых культур, а современные климатические изменения способны навсегда стереть следы прошлого, если археологи не успеют их изучить и сохранить.

Автор - Светлана Тихомирова
