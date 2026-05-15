Американские учёные выяснили, почему некоторые люди старше 80 лет сохраняют отличную память и ясность мышления. Исследование показало, что у так называемых суперэйджеров в гиппокампе формируется больше новых нервных клеток, что может защищать мозг от возрастных изменений и деменции.

Ученые надеются разработать на основе этого открытия лечение, поддерживающее когнитивные способности.

Предыдущие исследования показали, что у так называемых суперэйджеров мозг сокращается медленнее, его объем уменьшается в меньшей степени, а воспаления встречаются реже. Исследование, опубликованное в журнале Nature, также показало, что у суперэйджеров образуется больше новых нервных клеток, чем у других пожилых людей, что помогает поддерживать их мозг в здоровом состоянии.

По мнению редакции, открытие механизма, позволяющего мозгу дольше сохранять молодость, может стать важным шагом в борьбе с болезнью Альцгеймера и другими возрастными нарушениями памяти. Учёные всё ближе подходят к пониманию того, как поддерживать когнитивное здоровье в пожилом возрасте и замедлять естественное старение мозга.