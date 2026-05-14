Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дженнифер Лопес подогрела слухи о новом романе: актрису всё чаще видят с коллегой по фильму 0 100

Lifenews
Дата публикации: 14.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дженнифер Лопес подогрела слухи о новом романе: актрису всё чаще видят с коллегой по фильму
ФОТО: Getty images

Дженнифер Лопес появилась на публике вместе с 45-летним актёром Brett Goldstein, которого СМИ уже называют её предполагаемым новым бойфрендом.

56-летняя Дженнифер Лопес появилась на публике вместе с новым предполагаемым бойфрендом — 45-летним актёром Бреттом Голдстином, коллегой по фильму "Служебный роман". Вместе они посетили презентацию Netflix, посвящённую их новому проекту.

Для красной дорожки Лопес выбрала нежно-розовый образ с глубоким декольте, позже актриса сменила наряд на более свободное и закрытое платье насыщенного шоколадного цвета, поверх которого она накинула меховой пиджак. Актриса также выгуляла брючный костюм, под распахнутым пиджаком которого продемонстрировала идеальный пресс.

«Между нами сразу возникла химия»

Во время мероприятия Дженнифер Лопес поделилась впечатлениями о совместной работе с Бреттом Голдстином над романтической комедией "Служебный роман": "У нас с самого начала была отличная "химия". Она просто развивалась по мере того, как мы работали над фильмом вместе. Я ожидала увидеть более грубого парня, но мне достался добрый и нежный герой. Это стало для меня неожиданностью", — рассказала артистка изданию People.

Оказалось, что Лопес была "большой поклонницей" Голдстина после телесериала "Тед Лассо", где актёр исполнил роль второго плана: "Я думала, что он будет больше похож на этого персонажа, но он оказался таким тихим, милым и совершенно другим".

Слухи о тайном романе Дженнифер и Бретта появились в апреле: тогда инсайдеры сообщили, что они сильно сблизились во время съёмок "Служебного романа". В новом фильме Дженнифер Лопес играет генерального директора по имени Джеки Круз, которая влюбляется в своего нового сотрудника Дэниела в исполнении Голдстина. Премьера романтической комедии запланирована на 5 июня 2026 года.

По мнению редакции, Дженнифер Лопес вновь оказалась в центре внимания не только благодаря ярким образам, но и из-за возможного нового романа. Совместная работа с Бреттом Голдстином явно стала для актрисы особенной, а публика уже с интересом следит, перерастёт ли экранная «химия» в настоящие отношения.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Елена Проклова.
Изображение к статье: Раймонд Паулс
Изображение к статье: Амаль Клуни блистала в «золотом» платье на приёме короля Карла III
Изображение к статье: Французские СМИ раскрыли возможную причину скандала с пощёчиной Макрону

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Швея - опасная профессия
ЧП и криминал
Изображение к статье: Honda.
Бизнес
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Политика
Изображение к статье: Тимофей и Марфа
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Лондон
В мире
Изображение к статье: Швея - опасная профессия
ЧП и криминал
Изображение к статье: Honda.
Бизнес
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео