56-летняя Дженнифер Лопес появилась на публике вместе с новым предполагаемым бойфрендом — 45-летним актёром Бреттом Голдстином, коллегой по фильму "Служебный роман". Вместе они посетили презентацию Netflix, посвящённую их новому проекту.

Для красной дорожки Лопес выбрала нежно-розовый образ с глубоким декольте, позже актриса сменила наряд на более свободное и закрытое платье насыщенного шоколадного цвета, поверх которого она накинула меховой пиджак. Актриса также выгуляла брючный костюм, под распахнутым пиджаком которого продемонстрировала идеальный пресс.

«Между нами сразу возникла химия»

Во время мероприятия Дженнифер Лопес поделилась впечатлениями о совместной работе с Бреттом Голдстином над романтической комедией "Служебный роман": "У нас с самого начала была отличная "химия". Она просто развивалась по мере того, как мы работали над фильмом вместе. Я ожидала увидеть более грубого парня, но мне достался добрый и нежный герой. Это стало для меня неожиданностью", — рассказала артистка изданию People.

Оказалось, что Лопес была "большой поклонницей" Голдстина после телесериала "Тед Лассо", где актёр исполнил роль второго плана: "Я думала, что он будет больше похож на этого персонажа, но он оказался таким тихим, милым и совершенно другим".

Слухи о тайном романе Дженнифер и Бретта появились в апреле: тогда инсайдеры сообщили, что они сильно сблизились во время съёмок "Служебного романа". В новом фильме Дженнифер Лопес играет генерального директора по имени Джеки Круз, которая влюбляется в своего нового сотрудника Дэниела в исполнении Голдстина. Премьера романтической комедии запланирована на 5 июня 2026 года.

По мнению редакции, Дженнифер Лопес вновь оказалась в центре внимания не только благодаря ярким образам, но и из-за возможного нового романа. Совместная работа с Бреттом Голдстином явно стала для актрисы особенной, а публика уже с интересом следит, перерастёт ли экранная «химия» в настоящие отношения.