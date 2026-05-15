Исследования показывают, что домашние кошки становятся все крупнее. В будущем они могут достичь гигантских размеров. Это связано с комфортными условиями жизни рядом с человеком, что способствует их росту. Если вам не нравятся мейн-куны, но вы любите кошек, стоит привыкнуть к тому, что в будущем мелких кошек может стать меньше.

Ученые сделали интересное открытие, изучая останки кошек, которые жили в Дании в эпоху викингов. Например, возможно, Рюрик, который был родом из Дании, гладил такую кошку перед своим приездом на Русь. Исследования показали, что даже крупные кошки того времени были на 16% меньше современных. Это вызывает удивление, поскольку обычно одомашненные животные становятся меньше, а с кошками наблюдается обратный процесс.

Причина этого, вероятно, заключается в том, что кошки-матери, живя рядом с человеком, могут лучше заботиться о своих котятах. В дикой природе им приходится охотиться, чтобы прокормить потомство, и котята часто остаются без заботы. С человеком же еды достаточно, и материнское внимание тоже присутствует, что способствует лучшему росту котят и передаче генов роста следующему поколению.

Кошка была одомашнена еще в Древнем Египте, но до сих пор считается частично диким животным, так как сохраняет свои дикие повадки. Постепенно кошка вошла в быт человека. Например, в Древней Греции мышей ловили ласки вместо кошек. В Древней Руси кошка была редкостью, и все стремились ее заполучить, так как ласки причиняли вред, держа кур. Кошек привозили из Византии, и они были доступны только богатым.

Только в XIX веке кошки стали не только работниками, но и любимцами. Первые фотографии кошек начали делать экспериментаторы в области фотографии. Интересно, что художникам Средних веков и позже было сложно правильно изобразить кошек. Если посмотреть на картины того времени, можно заметить, что кошки выглядят странно. Многие считают, что они выглядели иначе, но на самом деле это скорее феномен восприятия, который до сих пор не поддается объяснению, как и многие другие аспекты, связанные с этими удивительными животными.