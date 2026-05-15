Отдел регистрации актов гражданского состояния в Варшава впервые оформил транскрипцию свидетельства о браке однополой пары, заключённого за пределами страны. Это первый подобный случай в Польша, где однополые браки по-прежнему запрещены национальным законодательством.

В начале недели мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил, что столичный Управление регистрации актов гражданского состояния осуществит первую транскрипцию акта брака, заключенного однополой парой за рубежом, пишет bb.lv со ссылкой на TVN 24. Он добавил, что на основании решения суда по этому конкретному делу Управление будет рассматривать последующие заявления о свидетельствах о браке лиц одного пола, выданных странами Европейского Союза.

«Сегодня утром мы осуществили первую транскрипцию однополого брака в соответствии с решениями судов: Суда Европейского Союза и Высшего административного суда. Как я и обещал, без промедлений, немедленно», – сообщил в четверг мэр Варшавы.

Как он добавил, «следующие заявления такого рода будут рассматриваться очень быстро», поскольку существует обязательство выполнять судебные решения.

В марте Высший административный суд вынес решение по делу о внесении в польский реестр актов гражданского состояния брачного акта двух поляков, заключенного легально в 2018 году в Берлине. Суд обязал столичный отдел регистрации актов гражданского состояния произвести запись в течение 30 дней.

Ранее, в 2023 году, Высший административный суд направил предварительный вопрос в Суд Европейского Союза. Два года спустя, в ноябре 2025 года, Суд ЕС постановил, что государство-член обязано признать брак однополой пары, заключенный законно в другой стране ЕС, даже если законодательство этого государства не признает такого рода союзов.

По мнению редакции, решение варшавских властей может стать важным юридическим прецедентом для Польши и показать растущее влияние европейского права на внутреннюю политику стран ЕС. При этом вопрос легализации однополых браков внутри самой Польши, судя по всему, ещё долго останется предметом острых общественных и политических споров.