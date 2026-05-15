Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Польше впервые официально признали однополый брак, заключённый за границей 1 168

В мире
Дата публикации: 15.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Польше впервые официально признали однополый брак, заключённый за границей
ФОТО: Freepik

Отдел регистрации актов гражданского состояния в Варшава впервые оформил транскрипцию свидетельства о браке однополой пары, заключённого за пределами страны. Это первый подобный случай в Польша, где однополые браки по-прежнему запрещены национальным законодательством.

В начале недели мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил, что столичный Управление регистрации актов гражданского состояния осуществит первую транскрипцию акта брака, заключенного однополой парой за рубежом, пишет bb.lv со ссылкой на TVN 24. Он добавил, что на основании решения суда по этому конкретному делу Управление будет рассматривать последующие заявления о свидетельствах о браке лиц одного пола, выданных странами Европейского Союза.

«Сегодня утром мы осуществили первую транскрипцию однополого брака в соответствии с решениями судов: Суда Европейского Союза и Высшего административного суда. Как я и обещал, без промедлений, немедленно», – сообщил в четверг мэр Варшавы.

Как он добавил, «следующие заявления такого рода будут рассматриваться очень быстро», поскольку существует обязательство выполнять судебные решения.

В марте Высший административный суд вынес решение по делу о внесении в польский реестр актов гражданского состояния брачного акта двух поляков, заключенного легально в 2018 году в Берлине. Суд обязал столичный отдел регистрации актов гражданского состояния произвести запись в течение 30 дней.

Ранее, в 2023 году, Высший административный суд направил предварительный вопрос в Суд Европейского Союза. Два года спустя, в ноябре 2025 года, Суд ЕС постановил, что государство-член обязано признать брак однополой пары, заключенный законно в другой стране ЕС, даже если законодательство этого государства не признает такого рода союзов.

По мнению редакции, решение варшавских властей может стать важным юридическим прецедентом для Польши и показать растущее влияние европейского права на внутреннюю политику стран ЕС. При этом вопрос легализации однополых браков внутри самой Польши, судя по всему, ещё долго останется предметом острых общественных и политических споров.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
1
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Карнавал в Бразилии
Изображение к статье: Президент Финляндии Александр Стубб
Изображение к статье: Кирилл Буданов
Изображение к статье: Дональд Трамп и Си Цзиньпинь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Швея - опасная профессия
ЧП и криминал
Изображение к статье: Honda.
Бизнес
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Политика
Изображение к статье: Тимофей и Марфа
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Лондон
В мире
Изображение к статье: Швея - опасная профессия
ЧП и криминал
Изображение к статье: Honda.
Бизнес
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео