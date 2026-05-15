Еврокомиссия выпустила рекомендации для авиакомпаний и туристического сектора на фоне кризиса на Ближнем Востоке и роста цен на авиационное топливо. В ЕС подчеркивают: подорожание топлива само по себе не считается чрезвычайным обстоятельством и не отменяет права пассажиров на компенсации.

Европейская комиссия решила напомнить авиакомпаниям и пассажирам о правилах игры на фоне растущих цен на авиационное топливо и нестабильности поставок из-за кризиса на Ближнем Востоке, пишет ЛЕТА со ссылкой на Latvijas Avīze.

Хотя Брюссель признает риск перебоев и возможных задержек рейсов, в ЕС подчеркивают: высокая стоимость топлива не считается чрезвычайным обстоятельством, которое автоматически освобождает авиаперевозчиков от выплат пассажирам.

В опубликованных 8 мая рекомендациях для транспортного и туристического сектора Еврокомиссия отмечает, что общая ситуация пока остается стабильной и признаков физической нехватки топлива сейчас нет.

Тем не менее власти допускают возможные проблемы с поставками авиационного топлива, что может привести к задержкам, отменам рейсов и дальнейшему росту цен на перелеты.

Для пассажиров это означает, что даже в условиях кризиса авиакомпании по-прежнему обязаны соблюдать европейские правила защиты клиентов.

В случае отмены рейсов путешественники сохраняют право на возврат денег, изменение маршрута, помощь в аэропорту и компенсации за отмену в последний момент.

Освободиться от компенсаций перевозчики смогут только в том случае, если сумеют доказать, что отмена произошла из-за действительно чрезвычайных обстоятельств — например, физической нехватки топлива.

А вот просто рост цен на керосин в ЕС считают вполне предсказуемым риском для бизнеса.

Фактически Еврокомиссия дала понять: подорожание топлива — это проблема авиакомпаний, а не основание автоматически перекладывать все последствия на пассажиров.

При этом авиаперевозчики всё же могут компенсировать рост расходов через более дорогие билеты.

Именно это уже происходит на туристическом рынке.

Представители туристической отрасли отмечают, что прогнозы о росте цен оправдались: если раньше авиаперелет мог стоить около 400 евро, то теперь цена достигает 550 евро.

Одновременно ЕС напоминает и о прозрачности ценообразования.

Авиакомпании обязаны заранее показывать пассажирам полную стоимость билета и не имеют права после покупки вводить дополнительные топливные сборы для уже оплаченных рейсов.

С туристическими пакетами ситуация отличается: туроператоры могут увеличить стоимость ранее забронированного путешествия максимум на 8%, но только если такая возможность заранее предусмотрена договором.

В латвийском Центре защиты прав потребителей подчеркивают, что новые рекомендации не меняют правила, а лишь напоминают пассажирам о сохранении уже существующих прав в условиях возможного кризиса на рынке авиаперевозок.

На фоне продолжающейся нестабильности на Ближнем Востоке тема стоимости перелетов и устойчивости авиасообщения, вероятно, останется одной из ключевых для туристического сезона этого года.