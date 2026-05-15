В латвийских больницах растет число подростков с наркотическими отравлениями — мест на лечение уже не хватает 0 426

Дата публикации: 15.05.2026
Проблема наркотической зависимости среди подростков в Латвии остается острой: за последние полгода в Детскую клиническую университетскую больницу поступили 279 несовершеннолетних с острыми интоксикациями. На программы лечения уже образовалась очередь.

Латвийская система помощи подросткам с наркотической зависимостью сталкивается с растущей нагрузкой. Количество несовершеннолетних, попадающих в больницы с острыми интоксикациями, остается высоким, а спрос на лечение уже превышает доступные возможности.

По данным Детской клинической университетской больницы (ДКУБ), за последние шесть месяцев в отделение неотложной помощи поступили 279 подростков в состоянии острой интоксикации.

Из них 202 несовершеннолетних были обследованы наркологами. При этом в программу лечения наркозависимости сейчас приняты 51 человек, а еще 27 подростков ожидают своей очереди.

Фактически это означает, что даже после громких обсуждений проблемы и изменений в законодательстве система пока не успевает справляться с потребностью в помощи.

В прошлом году в Латвии были приняты поправки к закону о лечении, чтобы обеспечить возможности обязательного лечения несовершеннолетних с наркотической зависимостью. Однако полноценная система долгосрочной помощи пока еще только формируется.

Сейчас государство оплачивает несколько видов поддержки — консультации наркологов, помощь через социальные службы, мотивационные программы и услуги в отделениях неотложной помощи. При этом полноценного стационарного лечения наркозависимости для подростков в стране по-прежнему фактически нет. Госпитализация возможна лишь в острых случаях — например, в Детской больнице, «Ģintermuiža» или больнице в Айнажи. Но специалисты признают: одной только экстренной помощи недостаточно. Подросткам с зависимостями часто требуется длительная психологическая и социальная поддержка, а также работа с семьей и окружением.

Сейчас в ДКУБ действует специализированная амбулаторная бригада для подростков с тяжелыми расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, а также программа стационарного лечения. Кроме того, в этом году началось применение бупренорфина для детоксикации подростков с опиоидной зависимостью. В Айнажи и «Ģintermuiža» работают мотивационные программы, где лечение может продолжаться до двух месяцев.

В Министерстве здравоохранения уже заявили, что намерены продолжать проект и будут просить дополнительное финансирование.

Рост числа подростков с наркотическими интоксикациями становится всё более заметной социальной проблемой не только для медиков, но и для школ, семей и социальных служб.

И хотя система помощи постепенно расширяется, очередь на лечение показывает, что потребность в таких услугах растет быстрее, чем возможности государства.

#медицина #Латвия #социальная помощь #болезни #подростки #лечение #наркотики
Автор - Юлия Баранская
