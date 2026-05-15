Владимир Путин планирует уже на следующей неделе посетить Китай. По данным СМИ, визит состоится всего через несколько дней после поездки в Пекин президента США Дональда Трампа.

Президент России Владимир Путин может уже 20 мая отправиться с визитом в Китай. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

По информации издания, поездка продлится всего один день и пройдет без масштабных церемоний или военных парадов.

Тем не менее сам момент визита выглядит символичным: Путин собирается приехать в Пекин всего через несколько дней после визита туда президента США Дональда Трампа.

Фактически Китай сейчас становится главной площадкой дипломатического соперничества между крупнейшими мировыми державами.

Ожидается, что поездка станет первой зарубежной командировкой Путина в 2026 году.

После начала полномасштабной войны России против Украины отношения Москвы и Пекина значительно усилились. Китай стал одним из важнейших экономических партнеров России — прежде всего в энергетике и торговле. Пекин продолжает закупать российскую нефть, а западные страны неоднократно обвиняли Китай в поставках товаров двойного назначения, которые могут использоваться и в военной сфере.

При этом Китай официально старается сохранять позицию формального нейтралитета в войне России против Украины.

В апреле председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с министром иностранных дел России подчеркивал «стабильность» отношений между двумя странами и обещал укреплять координацию.

В начале мая Путин также заявил, что Москва и Пекин договорились продолжать углубление сотрудничества в нефтегазовой сфере. Кроме того, российский лидер говорил о планах обсуждать с Китаем совместные проекты в области ядерной энергетики.

Хотя предстоящий визит называют «рабочим» и без особой публичной помпы, сама встреча может стать важным сигналом на фоне растущего противостояния между США, Китаем и Россией.

Особенно с учетом того, что Вашингтон в последние месяцы усиливает давление как на Москву, так и на Пекин.

Сейчас внимание мировой политики все заметнее смещается в сторону китайской дипломатии — и предстоящие визиты Трампа и Путина лишь подчеркивают эту тенденцию.