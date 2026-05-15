Жан-Клод Ван Дамм уходит от привычного амплуа: актер сыграет одну из самых серьезных ролей в карьере

Дата публикации: 15.05.2026
Изображение к статье: Жан-Клод Ван Дамм

Жан-Клод Ван Дамм готовится к съемкам в новом военном триллере «Рейд на Тихом океане» (Raid Pacific), основанном на событиях Второй мировой войны. На этот раз знаменитый актер предстанет не в образе бойца с ринга, а в роли командира подводной лодки, выполняющего опасную миссию в тылу противника.

Новый фильм расскажет о событиях, происходящих после атаки на Перл-Харбор. В центре сюжета — секретная операция американо-французской субмарины, которой предстоит проникнуть на территорию, контролируемую японским флотом.

Ван Дамм сыграет капитана Уильяма Пирса — опытного офицера, которому поручено доставить элитный отряд морских пехотинцев для уничтожения важного японского форпоста. От успеха операции зависит дальнейшая расстановка сил в Тихом океане.

Постановщиком картины стал Стивен Люк, известный работой над военными фильмами. Продюсированием проекта занимаются компании Deano Prods., Schuetzle Company Prods. и VMI Worldwide.

Представители студии отмечают, что фильм будет сочетать масштабные военные сцены с эмоциональной драмой и человеческими переживаниями героев. Создатели уверены, что участие Ван Дамма поможет показать не только боевые действия, но и внутреннее напряжение людей, оказавшихся в экстремальных условиях.

Сейчас проект находится на подготовительном этапе. Информация о полном актерском составе и сроках начала съемок должна появиться позднее.

По мнению редакции, для Жан-Клода Ван Дамма этот фильм может стать важным этапом карьеры и возможностью доказать, что он способен не только на зрелищный экшен, но и на глубокую драматическую игру. Военные триллеры с опорой на реальные события по-прежнему вызывают большой интерес у зрителей, а потому у проекта есть все шансы привлечь внимание поклонников жанра.

#культура #подводная лодка
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
