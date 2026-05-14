На широкие экраны вышел комедийный детектив «Следствие ведут овечки»

Дата публикации: 14.05.2026
Кадр из фильма «Следствие ведут овечки»

Кадр из фильма «Следствие ведут овечки»

На экраны вышел весьма любопытный проект — комедийный детектив «Следствие ведут овечки». Уже само название намекает на необычный сюжет, а создатели картины сделали ставку на абсурдный юмор и семейную атмосферу.

Режиссёром ленты выступил Кайл Балда, известный по фильмам «Гадкий Я» и франшизе о Миньонах. На этот раз он представил историю о стаде овец, которое решает самостоятельно расследовать загадочную смерть своего пастуха Джорджа Харди, роль которого исполнил Хью Джекман.

По сюжету пастух каждый вечер читал своим овцам детективные романы, не подозревая, что они внимательно слушают и прекрасно понимают происходящее. После его внезапной смерти животные приходят к выводу, что речь идёт вовсе не о несчастном случае, и начинают собственное расследование.

Во главе необычной команды оказывается рыжая овечка Лили. История наполнена лёгкими шутками, доброй сатирой и комичными ситуациями, а сама атмосфера фильма построена на сочетании классического детектива и семейной комедии.

Помимо Хью Джекмана, в картине снялись Эмма Томпсон, Реджина Холл, Молли Гордон, Белла Рэмзи, Хонг Чау и Патрик Стюарт. Однако, как отмечают зрители, главными звёздами фильма всё же стали сами овцы.

Создатели сделали ставку не на масштабный экшен, а на уютную атмосферу, качественную графику, удачную озвучку и мягкий юмор. Критики уже называют фильм одной из самых необычных семейных комедий года, хотя без громких восторгов — скорее как лёгкое и причудливое кино для отдыха.

По мнению редакции, успех подобных фильмов объясняется тем, что зрители всё чаще устают от слишком серьёзного и мрачного кино. «Следствие ведут овечки» не претендует на статус большого шедевра, но предлагает зрителям редкое сегодня сочетание абсурдного юмора, доброй иронии и уютной семейной атмосферы. Иногда именно такие истории оказываются куда ближе и теплее громких блокбастеров.

#юмор #культура #критика
Автор - Ольга Стопинская
