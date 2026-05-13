The Beatles возвращаются на Сэвил-Роу с помощью технологий будущего

Дата публикации: 13.05.2026
Группа The Beatles

В Лондоне готовится к открытию необычное интерактивное пространство, посвящённое последнему публичному выступлению The Beatles. Проект разместится на знаменитой крыше здания на Сэвил-Роу, где 30 января 1969 года музыканты дали свой легендарный концерт, ставший символическим финалом эпохи «ливерпульской четвёрки».

Создатели проекта обещают превратить историческое место в полноценное иммерсивное пространство, где посетители смогут буквально погрузиться в атмосферу того зимнего дня. Инициативу поддержала компания Apple Corps, а в реализации используются современные технологии дополненной реальности.

По словам разработчиков, речь идёт не о классическом музее, а о цифровом воссоздании события с максимальным эффектом присутствия. Для этого архивные записи были восстановлены и обработаны с применением искусственного интеллекта — подобные технологии ранее использовались при создании документального проекта Get Back режиссёра Питера Джексона.

Гости смогут услышать концерт в формате Dolby Atmos, а также увидеть голографические образы Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра такими, какими они были во время знаменитого выступления — в яркой одежде и меховых шубах, спасавших музыкантов от лондонского холода.

Организаторы подчёркивают, что новая площадка станет первой в мире постоянной экспозицией подобного масштаба, где музыкальная история будет сочетаться с современными цифровыми технологиями. Открытие центра на Сэвил-Роу, 3, совпало с новой волной интереса к наследию The Beatles и уже вызвало огромный ажиотаж среди поклонников группы.

Сообщается, что билеты на первые показы были раскуплены всего за несколько часов после анонса проекта. Эксперты считают, что подобный формат способен задать новые стандарты для музыкальных музеев и культурных пространств по всему миру.

По мнению редакции, интерес к The Beatles остаётся уникальным культурным феноменом, который не теряет актуальности даже спустя десятилетия. А использование современных технологий позволяет не просто сохранить память о группе, но и познакомить новое поколение слушателей с атмосферой эпохи, когда музыка действительно меняла мир.

#искусственный интеллект #культура #музыка #музеи
Автор - Ольга Стопинска
Автор - Ольга Стопинска
