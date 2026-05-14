Новый руководитель Лувра раскрыл планы масштабных перемен

Культура
Дата публикации: 14.05.2026
Новый директор Лувр Кристоф Лерибо впервые подробно рассказал о будущем одного из самых известных музеев мира. В интервью французскому изданию Le Monde он сообщил о предстоящих изменениях, которые затронут как выставочные пространства, так и инфраструктуру музея.

Одним из самых обсуждаемых решений стало восстановление Галереи Аполлона, где осенью 2025 года произошло громкое ограбление. Уже в июле зал вновь откроют для посетителей. При этом коллекцию минералов Людовика XIV перенесут в крыло Ришелье, а сам барочный зал планируют преобразовать в пространство, напоминающее знаменитый Зеркальный зал Версаля.

Отдельное внимание уделяется реставрации короны императрицы Евгении, пострадавшей во время ограбления. По словам Лерибо, после восстановления она должна стать одним из центральных символов музея наряду с «Джокондой». Поиск похищенных драгоценностей при этом продолжается, несмотря на задержание нескольких подозреваемых.

Ключевым проектом ближайших лет станет программа Louvre Nouvelle Renaissance («Новый Ренессанс Лувра») стоимостью около одного миллиарда евро. Инициативу ранее поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. Проект предусматривает серьёзную модернизацию музея, создание отдельного пространства для «Моны Лизы», а также строительство нового входа со стороны Сены. Руководство музея подчёркивает, что изменения необходимы из-за постоянно растущего потока посетителей и возрастающей нагрузки на историческое здание.

Эксперты считают, что планы нового директора могут стать крупнейшим обновлением Лувр за последние десятилетия. При этом проект уже вызывает споры: одни приветствуют модернизацию музея, другие опасаются, что чрезмерное внимание к туристической инфраструктуре способно изменить атмосферу одного из главных культурных символов Европы.

По мнению редакции, Лувр сегодня оказался перед сложной задачей — сохранить историческое наследие и одновременно соответствовать требованиям современного музея мирового масштаба. Судя по заявленным планам, руководство делает ставку на сочетание традиции, технологий и зрелищности, чтобы удержать интерес миллионов посетителей в ближайшие десятилетия.

#история #Франция #туризм #искусство #культура #музеи
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
