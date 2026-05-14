Представительница Латвии Atvara будет бороться за место в финале «Евровидения»

Дата публикации: 14.05.2026
LETA
Изображение к статье: Певица Atvara

Сегодня в столице Австрии Вене состоится второй полуфинал конкурса песни "Евровидение", на котором выступит представительница Латвии Atvara с песней "Ēnā" ("Тень").

Латвийская певица выйдет на сцену под девятым номером. Наряду с ней во втором полуфинале примут участие представители Болгарии, Азербайджана, Румынии, Люксембурга, Чехии, Армении, Швейцарии, Кипра, Дании, Австралии, Украины, Албании, Мальты и Норвегии.

Финал конкурса песни "Евровидение" пройдет в субботу. Без участия в полуфиналах место в финале обеспечено Франции, Италии, Великобритании, Испании и Германии, поскольку они вносят наибольший финансовый вклад в организацию конкурса, а также Австрии, так как она является победительницей прошлого года.

В первом полуфинале участвовали 15 исполнителей, а в финал прошли представители Бельгии, Хорватии, Финляндии, Греции, Израиля, Литвы, Молдовы, Польши, Сербии и Швеции.

Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
