Широкие дискуссии в соцсетях вызвал размещённый у здания Латвийского Национального театра плакат гастрольного спектакля, на котором изображены двое мужчин, будто собирающихся поцеловаться. Одни пользователи возмущаются, другие считают, что ничего ужасного в плакате нет.

Плакат рекламирует гастрольный спектакль берлинского театра “Schaubühne” — «История насилия», который в июне будет показан в Национальном театре.

В комментариях быстро разгорелся острый спор. Часть пользователей назвала плакат «отвратительным», «позором» и «ЛГБТ-пропагандой», упрекая театр в том, что такой визуальный материал размещён на фасаде национального культурного учреждения.

«Латвийский Национальный театр, фу. Больше к вам ни ногой. И так уже надоел этот дешёвый провокационный стиль латышских театров, но этот плакат отталкивает окончательно. Цель полностью избавиться от думающей аудитории достигнута», — написала одна из комментаторов.

Другой пользователь выразил похожее возмущение: «Эти европейские ценности уже поперёк горла». Ещё один добавил: «Национальный позор, а не театр. Долго же они за это боролись».

Особенно резкими были комментарии о том, что плакат находится в публичном месте. «Какого чёрта дети должны смотреть на этот мусор?» — написал один из пользователей. Другая комментатор отметила, что плакат расположен рядом с учебными заведениями: «Полчаса назад была там — посмотрела, фу. Подумала, вообще ли разрешено размещать такие картинки напротив Рижского государственного техникума, где учится много несовершеннолетних».

Некоторые комментаторы даже призвали наказать театр финансово. «Отменить государственные субсидии и финансирование этому учреждению! И немедленно убрать этот кошмар со здания театра», — написала одна из пользовательниц.

Однако были и противоположные мнения. Часть людей указала, что сам спектакль ещё никто не видел, а скандал уже разгорелся только из-за плаката.

«Подождите, спектакль ведь ещё никто не видел, так что мы обсуждаем? Плакат?» — спросил один из комментаторов. Другие поддержали его, отметив, что произведение искусства нужно оценивать по содержанию, а не только по рекламному изображению.

«Интересно, сколько из этих крайне категоричных людей вообще попытались узнать, о чём спектакль», — написала одна из комментаторов.

Ещё один пользователь с иронией заметил, что шумная реакция только делает спектакль популярнее: «Это же гастроли, и Национальный театр их не приглашал — просто сдаёт помещение. Плакат как плакат, сколько таких уже было и ещё будет, не стоит так напрягаться».

В дискуссии появились и упрёки политикам за использование темы в собственных интересах. «Зачем тебе такие комментарии и этот пост? В мире и так мало ненависти?» — спросил один из пользователей.

Другие, наоборот, защищали плакат как художественную и необходимую обществу провокацию. «Молодцы — теперь можно с высоко поднятой головой смотреть в зеркало. Дань европейской поп-культуре отдана», — иронично написал один из комментаторов.

Ясно одно — ещё до начала гастролей плакат уже сделал то, чего обычно добивается провокационная театральная реклама: заставил общество спорить, злиться, защищать свои ценности и задаваться вопросом, где заканчивается искусство и начинается политическая борьба.