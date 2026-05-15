NASA опубликовало необычный снимок Марса, сделанный аппаратом Psyche во время подлёта к Красной планете. На фото Марс выглядит как тонкий серебристый серп — настолько необычно, что изображение легко спутать с Луной во время затмения.

NASA показало редкий и очень эффектный снимок Марса, который аппарат Psyche сделал на подлёте к Красной планете. На изображении Марс выглядит как серебристый серп, из-за чего кадр можно принять за лунное затмение или тонкий месяц, однако в действительности это ночная сторона Марса, подсвеченная отражённым светом с дневной стороны и частично — светом, проходящим через его атмосферу.

Изображение: NASA Solar System.

Снимок был получен 13 мая и опубликован NASA в соцсети X. В агентстве пояснили, что неровности на краях серпа, вероятно, связаны с особенностями рельефа, а также с пылью и облаками в марсианской атмосфере. Сам пролёт Psyche мимо Марса запланирован на 15 мая. Аппарат приблизится к планете примерно на 4500 км, двигаясь со скоростью около 19 848 км/ч. Этот манёвр нужен не только для съёмки: в ходе сближения команда миссии проверяет и калибрует научные инструменты зонда, чтобы убедиться, что он готов к основной части экспедиции.

Главная цель миссии Psyche — исследование одноимённого астероида 16 Psyche в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. По плану, гравитационный манёвр у Марса должен изменить траекторию и увеличить скорость аппарата, чтобы он смог добраться до цели в 2029 году.

По мнению редакции, снимок Psyche стал не только эффектным космическим кадром, но и напоминанием о том, насколько необычно могут выглядеть знакомые планеты при взгляде с другого ракурса. А сама миссия NASA показывает, что человечество продолжает делать всё более амбициозные шаги к изучению самых загадочных объектов Солнечной системы.