Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Крепость на колесах: что известно о лимузине Трампа, на котором он передвигается по Китаю 0 378

Техно
Дата публикации: 13.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Автомобиль президента США

Текущая версия президентского лимузина основана на Cadillac CT6 и впервые была использована в 2018 году во время визита Трампа в Нью-Йорк.

Сегодня, 13 мая, президент США Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Китай. Перед отправкой в Пекин его встретил кортеж с двумя внедорожниками и президентским лимузином Cadillac "The Beast" ("Зверь"), сообщает South China Morning Post.

Китайские социальные сети переполнены снимками, на которых запечатлены бронированные автомобили Chevrolet Suburban Секретной службы США, а также лимузин президента США. Пользователи обратили внимание на то, что эти автомобили имеют американские номерные знаки.

"Зверь" является центральным элементом кортежа. Это построенный на заказ лимузин Cadillac, который часто называют "передвижной крепостью".

По данным концерна General Motors, текущая версия президентского лимузина основана на модели CT6 и впервые была использована в 2018 году во время визита Трампа в Нью-Йорк.

В издании отметили, что стоимость уникального лимузина составляет 1,5 млн долларов, а вес - около 6 800–9 100 кг. По данным СМИ, "Зверь" основан на платформе среднетоннажного грузовика GMC TopKick.

Также, по слухам, кузов лимузина толщиной 20,3 см изготовлен из стали, алюминия, керамики и титана. Он рассчитан на то, чтобы выдерживать попадания пуль и взрывные атаки.

Кроме того, в издании добавили, что окна лимузина оснащены многослойным пуленепробиваемым стеклом толщиной 7,6 см. Также есть информация, что этот автомобиль оснащен системой ночного видения, пушками для слезоточивого газа, дымовыми завесами и дверными ручками, которые могут бить злоумышленников током.

В издании отметили, что в герметичной кабине лимузина предусмотрена автономная подача кислорода в случае газовой атаки, а в холодильнике хранится кровь такой же группы, как и у президента США.

По слухам, лимузин способен ехать некоторое время со спущенными шинами. Сообщается, что внутри также есть передовые средства связи, включая защищенную телефонную сеть и средства для передачи ядерных кодов.

Читайте нас также:
#президент #Дональд Трамп #безопасность #технологии #автомобили #Китай #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Житель Гулбене на легендарном мопеде «Рига-13»
Изображение к статье: Латвийские ученики в классе будущего с AI-ассистентом
Изображение к статье: Квантовый компьютер Hanyuan-2
Изображение к статье: Изображение галактики Мессье 77

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Поворот на Каменном мосту в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Пентагон и американские военнослужащие
В мире
Изображение к статье: Российский паспорт Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Детская коляска и пожилая пара на фоне демографического графика и города
Наша Латвия
Изображение к статье: Землю накроет мощная магнитная буря
Наша Латвия
Изображение к статье: Латвийская певица Лиене Атвара Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Поворот на Каменном мосту в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Пентагон и американские военнослужащие
В мире
Изображение к статье: Российский паспорт Эксклюзив!
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео