Сегодня, 13 мая, президент США Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Китай. Перед отправкой в Пекин его встретил кортеж с двумя внедорожниками и президентским лимузином Cadillac "The Beast" ("Зверь"), сообщает South China Morning Post.

Китайские социальные сети переполнены снимками, на которых запечатлены бронированные автомобили Chevrolet Suburban Секретной службы США, а также лимузин президента США. Пользователи обратили внимание на то, что эти автомобили имеют американские номерные знаки.

"Зверь" является центральным элементом кортежа. Это построенный на заказ лимузин Cadillac, который часто называют "передвижной крепостью".

По данным концерна General Motors, текущая версия президентского лимузина основана на модели CT6 и впервые была использована в 2018 году во время визита Трампа в Нью-Йорк.

В издании отметили, что стоимость уникального лимузина составляет 1,5 млн долларов, а вес - около 6 800–9 100 кг. По данным СМИ, "Зверь" основан на платформе среднетоннажного грузовика GMC TopKick.

Также, по слухам, кузов лимузина толщиной 20,3 см изготовлен из стали, алюминия, керамики и титана. Он рассчитан на то, чтобы выдерживать попадания пуль и взрывные атаки.

Кроме того, в издании добавили, что окна лимузина оснащены многослойным пуленепробиваемым стеклом толщиной 7,6 см. Также есть информация, что этот автомобиль оснащен системой ночного видения, пушками для слезоточивого газа, дымовыми завесами и дверными ручками, которые могут бить злоумышленников током.

В издании отметили, что в герметичной кабине лимузина предусмотрена автономная подача кислорода в случае газовой атаки, а в холодильнике хранится кровь такой же группы, как и у президента США.

По слухам, лимузин способен ехать некоторое время со спущенными шинами. Сообщается, что внутри также есть передовые средства связи, включая защищенную телефонную сеть и средства для передачи ядерных кодов.