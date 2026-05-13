Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Арктике зафиксировали необычное «оживление» древних микробов после потепления 0 202

Техно
Дата публикации: 13.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Оттаивание арктической вечной мерзлоты запускает активацию всех микроорганизмов

Учёные выяснили, что оттаивание вечной мерзлоты в Арктике запускает сложный процесс постепенного «пробуждения» микроорганизмов. Одни бактерии активизируются сразу после таяния льда, а другим для начала жизнедеятельности требуются недели и даже месяцы.

Оттаивание арктической вечной мерзлоты запускает не мгновенную активацию всех микроорганизмов, а поэтапное возвращение жизни, где одни микробы начинают действовать сразу, а другие ждут месяцами. Джеймс Брэдли и Маргарет Крамм из Университетского колледжа Лондона разморозили в лаборатории образцы почвы со Шпицбергена и добавили воду с тяжёлым изотопом кислорода, чтобы отследить, какие микробы размножались. Уже через несколько дней оттаявшая почва начала выделять углекислый газ, а наиболее сильный всплеск пришёлся на первые недели, когда активизировались быстрорастущие актинобактерии, бактероиды и протеобактерии.

После первой волны включились медленнорастущие Verrucomicrobiota и Planctomycetota, перерабатывающие сложные углеродные соединения, оставшиеся после первой волны. Бактероиды, изначально составлявшие небольшую часть сообщества, к концу эксперимента стали активными полностью, а хищные Myxococcota и Bdellovibrionota начали охотиться на другие бактерии, формируя пищевую цепь.

Примерно половина обнаруженных видов не проявила активности вообще, а некоторые микробы, потребляющие метан, активизировались только после длительного оттаивания.

Авторы подчёркивают, что многие климатические модели предполагают простую однородную реакцию, тогда как реальная поэтапная активация микробов имеет важные последствия для прогноза выбросов углерода в условиях потепления Арктики.

Исследование показывает, что таяние арктической мерзлоты может влиять на климат гораздо сложнее, чем считалось раньше, пишет bb.lv. Поэтапная активность микроорганизмов способна по-разному влиять на выбросы углекислого газа и метана, а значит учёным придётся пересматривать климатические модели и прогнозы глобального потепления.

Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Житель Гулбене на легендарном мопеде «Рига-13»
Изображение к статье: Латвийские ученики в классе будущего с AI-ассистентом
Изображение к статье: Квантовый компьютер Hanyuan-2
Изображение к статье: Изображение галактики Мессье 77

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Поворот на Каменном мосту в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Пентагон и американские военнослужащие
В мире
Изображение к статье: Российский паспорт Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Детская коляска и пожилая пара на фоне демографического графика и города
Наша Латвия
Изображение к статье: Землю накроет мощная магнитная буря
Наша Латвия
Изображение к статье: Латвийская певица Лиене Атвара Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Поворот на Каменном мосту в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Пентагон и американские военнослужащие
В мире
Изображение к статье: Российский паспорт Эксклюзив!
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео