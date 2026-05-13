Учёные выяснили, что оттаивание вечной мерзлоты в Арктике запускает сложный процесс постепенного «пробуждения» микроорганизмов. Одни бактерии активизируются сразу после таяния льда, а другим для начала жизнедеятельности требуются недели и даже месяцы.

Оттаивание арктической вечной мерзлоты запускает не мгновенную активацию всех микроорганизмов, а поэтапное возвращение жизни, где одни микробы начинают действовать сразу, а другие ждут месяцами. Джеймс Брэдли и Маргарет Крамм из Университетского колледжа Лондона разморозили в лаборатории образцы почвы со Шпицбергена и добавили воду с тяжёлым изотопом кислорода, чтобы отследить, какие микробы размножались. Уже через несколько дней оттаявшая почва начала выделять углекислый газ, а наиболее сильный всплеск пришёлся на первые недели, когда активизировались быстрорастущие актинобактерии, бактероиды и протеобактерии.

После первой волны включились медленнорастущие Verrucomicrobiota и Planctomycetota, перерабатывающие сложные углеродные соединения, оставшиеся после первой волны. Бактероиды, изначально составлявшие небольшую часть сообщества, к концу эксперимента стали активными полностью, а хищные Myxococcota и Bdellovibrionota начали охотиться на другие бактерии, формируя пищевую цепь.

Примерно половина обнаруженных видов не проявила активности вообще, а некоторые микробы, потребляющие метан, активизировались только после длительного оттаивания.

Авторы подчёркивают, что многие климатические модели предполагают простую однородную реакцию, тогда как реальная поэтапная активация микробов имеет важные последствия для прогноза выбросов углерода в условиях потепления Арктики.

Исследование показывает, что таяние арктической мерзлоты может влиять на климат гораздо сложнее, чем считалось раньше, пишет bb.lv. Поэтапная активность микроорганизмов способна по-разному влиять на выбросы углекислого газа и метана, а значит учёным придётся пересматривать климатические модели и прогнозы глобального потепления.