Президент США Дональд Трамп публично опроверг сообщения о возможной договоренности с Владимиром Путиным по выводу украинских войск из Донбасса. Заявление прозвучало на фоне новых обсуждений условий возможного прекращения войны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что между ним и Владимиром Путиным не было никаких договоренностей о выводе украинской армии с территории Донбасса.

Отвечая перед вылетом в Китай на вопрос журналистов о том, существует ли соглашение, согласно которому Россия получит весь Донбасс, Трамп коротко ответил: «Нет».

При этом американский президент не стал подробно комментировать тему возможных переговоров с Москвой.

Во время общения с прессой Трамп также допустил, что в этом году может посетить Москву. По его словам, он готов сделать «все необходимое» для завершения войны России против Украины.

Одновременно Трамп заявил, что, по его мнению, окончание войны становится ближе.

Тема Донбасса в последние дни вновь активно обсуждается после заявлений российских чиновников, которые фактически называют вывод украинских войск из Донецкой области одним из условий прекращения огня.

Российские представители также намекают, что этот вопрос якобы обсуждался во время американо-российского саммита в Анкоридже в августе прошлого года.

Однако официально после встречи Трампа и Путина о каких-либо достигнутых договоренностях не сообщалось.

Что важно понимать: вопрос контроля над Донбассом остается одним из ключевых препятствий для возможных переговоров между Москвой и Киевом. Украина продолжает отвергать требования о передаче всей территории региона под контроль России.

Киев настаивает на другом варианте — прекращении боевых действий по нынешней линии фронта без признания территориальных уступок.

На фоне продолжающейся войны любые заявления о возможных тайных договоренностях между США и Россией вызывают широкий резонанс как в Украине, так и среди союзников по НАТО.

Дополнительное внимание привлекло и то, что вопрос Трампу задал корреспондент российского государственного агентства ТАСС.

Сам Трамп в последние месяцы неоднократно заявлял, что способен добиться завершения войны быстрее, чем действующая администрация США, однако подробностей возможного плана урегулирования публично не раскрывал.