Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп отверг слухи о соглашении с Путиным по Донбассу 0 211

В мире
Дата публикации: 13.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Переговоры Трампа и Путина на фоне карты Донбасса

Изображение создано с помощью ИИ.

Президент США Дональд Трамп публично опроверг сообщения о возможной договоренности с Владимиром Путиным по выводу украинских войск из Донбасса. Заявление прозвучало на фоне новых обсуждений условий возможного прекращения войны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что между ним и Владимиром Путиным не было никаких договоренностей о выводе украинской армии с территории Донбасса.

Отвечая перед вылетом в Китай на вопрос журналистов о том, существует ли соглашение, согласно которому Россия получит весь Донбасс, Трамп коротко ответил: «Нет».

При этом американский президент не стал подробно комментировать тему возможных переговоров с Москвой.

Во время общения с прессой Трамп также допустил, что в этом году может посетить Москву. По его словам, он готов сделать «все необходимое» для завершения войны России против Украины.

Одновременно Трамп заявил, что, по его мнению, окончание войны становится ближе.

Тема Донбасса в последние дни вновь активно обсуждается после заявлений российских чиновников, которые фактически называют вывод украинских войск из Донецкой области одним из условий прекращения огня.

Российские представители также намекают, что этот вопрос якобы обсуждался во время американо-российского саммита в Анкоридже в августе прошлого года.

Однако официально после встречи Трампа и Путина о каких-либо достигнутых договоренностях не сообщалось.

Что важно понимать: вопрос контроля над Донбассом остается одним из ключевых препятствий для возможных переговоров между Москвой и Киевом. Украина продолжает отвергать требования о передаче всей территории региона под контроль России.

Киев настаивает на другом варианте — прекращении боевых действий по нынешней линии фронта без признания территориальных уступок.

На фоне продолжающейся войны любые заявления о возможных тайных договоренностях между США и Россией вызывают широкий резонанс как в Украине, так и среди союзников по НАТО.

Дополнительное внимание привлекло и то, что вопрос Трампу задал корреспондент российского государственного агентства ТАСС.

Сам Трамп в последние месяцы неоднократно заявлял, что способен добиться завершения войны быстрее, чем действующая администрация США, однако подробностей возможного плана урегулирования публично не раскрывал.

Читайте нас также:
#Путин #Украина #война #переговоры #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Министр обороны Эстонии Певкур
Изображение к статье: Бывший акционер банков и авиакомпании Владимир Антонов.
Изображение к статье: Премьер Армении Пашинян
Изображение к статье: Китай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Поворот на Каменном мосту в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Пентагон и американские военнослужащие
В мире
Изображение к статье: Российский паспорт Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Детская коляска и пожилая пара на фоне демографического графика и города
Наша Латвия
Изображение к статье: Землю накроет мощная магнитная буря
Наша Латвия
Изображение к статье: Латвийская певица Лиене Атвара Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Поворот на Каменном мосту в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Пентагон и американские военнослужащие
В мире
Изображение к статье: Российский паспорт Эксклюзив!
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео