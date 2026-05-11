Стремительный рост инфраструктуры искусственного интеллекта может усилить зависимость Европы от ископаемого топлива, если для новых дата-центров не введут жесткие экологические требования. Об этом заявил профессор Европейского университета Viadrina Филип Хакер.

Европа рискует столкнуться с новым ростом потребления нефти и газа из-за стремительного развития инфраструктуры искусственного интеллекта.

Такое мнение высказал профессор права и этики цифрового общества Европейского университета Viadrina Филип Хакер, пишет ЛЕТА.

По его словам, без четкого регулирования новые дата-центры для систем ИИ будут подключаться к существующим энергосетям и фактически увеличивать спрос на электроэнергию, который во многих странах до сих пор покрывается за счет ископаемого топлива.

Хакер считает, что подключение дата-центров к электросетям должно быть возможно только при условии использования новых мощностей возобновляемой энергетики.

В качестве примера он привел Ирландию, где после временного моратория были введены специальные требования для дата-центров.

Согласно этим правилам, не менее 80% используемой энергии должно поступать из возобновляемых источников. Причем речь идет не о перераспределении уже существующей «зеленой» энергии, а о создании дополнительных мощностей специально под новые центры обработки данных.

Эксперт подчеркивает, что Европа одновременно пытается декарбонизировать промышленность, и дата-центры не должны конкурировать с заводами и другими секторами за ограниченный объем возобновляемой энергии.

Фактически речь идет о новой энергетической гонке: искусственный интеллект требует огромных вычислительных мощностей, а значит — и огромного объема электричества.

По оценкам аналитиков, потребление энергии дата-центрами в ближайшие годы может резко вырасти именно из-за развития ИИ-моделей и облачной инфраструктуры.

Хакер предлагает трехуровневую модель энергоснабжения дата-центров: развитие новых возобновляемых источников, использование аккумуляторных систем хранения энергии и резервное обеспечение за счет атомной энергетики или газа в периоды длительного отсутствия солнца и ветра.

По его мнению, такой подход позволит избежать как энергетического кризиса, так и роста зависимости от импорта топлива.

Важно понимать: вопрос касается не только климата, но и геополитики. Европа по-прежнему зависит от поставок нефти и газа из-за пределов ЕС, а энергетика остается одним из ключевых инструментов политического давления.

Эксперт также предупреждает, что без высоких экологических стандартов строительство дата-центров все чаще вызывает сопротивление местных жителей и экологических организаций.

В Европе уже растет число судебных исков против подобных проектов, и даже выданные разрешения не гарантируют начала строительства.

При этом Хакер считает, что полный отказ от развития дата-центров был бы опасен для Европы с точки зрения технологий и безопасности.

По его словам, если ЕС не будет развивать собственную инфраструктуру ИИ, европейские данные и цифровые сервисы окажутся еще сильнее зависимы от США и Китая.