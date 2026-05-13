Латвии грозит нехватка медсестер: средний возраст уже выше 50 лет 3 892

Дата публикации: 13.05.2026
В больницах именно они первыми замечают изменения в состоянии пациента и последними выходят из палаты.

В Международный день медсестер медики напоминают — систему здравоохранения формируют не только лекарства и современные технологии. Ее основа — люди. И один из важнейших столпов этой системы — медсестры. Однако в Латвии число опытных медсестер сокращается, а привлекать новых специалистов становится все сложнее, сообщают Новости ТВ3.

Младшая медсестра отделения интенсивной терапии Детской клинической университетской больницы Лаура Роланда Белте работает в суточную смену.

Как рассказывает ее наставница, старшая медсестра отделения Диана Грасе, первые шаги Лауры в больнице начались прошлым летом: «Сначала как младший помощник, чтобы познакомиться с работой, а потом она хорошо себя проявила и стала младшей медсестрой».

Это не было детской мечтой. То, что профессия медсестры — это путь, с которым девушка хочет связать свою жизнь, Лаура поняла уже в средней школе: «Меня много раз спрашивали, почему именно медсестра, а не другая профессия? Но я не знаю, что ответить… Я просто чувствую, что это мое».

И одних знаний здесь недостаточно. Нужны выносливость, быстрая реакция и способность каждый день быть рядом с людьми в самые тяжелые моменты их жизни.

«Самое тяжелое — эмоциональный аспект, когда нелегко видеть детей примерно моего возраста в таких ситуациях. А самое приятное — мне очень нравится работать с младенцами, с маленькими детьми. У меня на бейдже прикреплена погремушка, которую я использую. Обычно я подхожу к малышам, пытаюсь их успокоить. Им интересно, что это такое», — рассказывает Лаура.

Присутствие медсестер в больнице не могут заменить ни технологии, ни самая современная аппаратура. Однако в Латвии эта профессия уже некоторое время сталкивается с серьезными вызовами.

Средний возраст практикующих медсестер уже превышает 50 лет, а более четверти из них старше 60 лет. Это означает, что в ближайшие годы системе здравоохранения потребуется большое количество новых специалистов.

Уже сейчас система ощущает нехватку медсестер. В Латвии на 1000 жителей приходится всего четыре медсестры, тогда как во многих странах Европы — вдвое больше. Специалисты прогнозируют, что в будущем без этого медицинского персонала будет все сложнее обеспечивать как неотложную помощь, так и повседневный уход за пациентами.

«Очень большую роль играет и повышение престижа профессии медсестры. Стереотип, пришедший из прошлых времен, — что это просто сестра или сестричка. Но нет! У медсестры большая ответственность, большой объем знаний, и она является лидером команды, которая организует уход за пациентами», — говорит Диана Грасе.

Все чаще говорят и о зарплате, рабочей нагрузке и профессиональном выгорании. Значительная часть медсестер сейчас работает сразу в нескольких местах, однако для молодого поколения такой ритм работы неприемлем. Кроме того, не все молодые специалисты готовы работать суточные смены, которые долгие годы в здравоохранении считались нормой.

«В системе здравоохранения давление идет с обеих сторон, потому что люди стареют, болезней становится больше. Спрос на здравоохранение будет расти. Если мы думаем, что детей становится меньше, значит нужно меньше детских садов. Но здесь мы понимаем, что демография на это не повлияет», — говорит директор по уходу Детской клинической университетской больницы Линда Фриденберга.

Медики подчеркивают: если мы хотим иметь безопасное и доступное здравоохранение в будущем, в профессию медсестры необходимо вкладывать уже сегодня.

«Перемены невозможны без денег. Мы видим, что когда приближается принятие бюджета, педагоги требуют финансирования. Нам нужно идти тем же путем», — считает Фриденберга.

Тем временем Лаура полна решимости продолжать не только работу в этой сфере, но и учебу в магистратуре. Она смеется, что с пациентами, которые попадают в больницу, у нее часто разница всего в несколько лет, поэтому всегда находятся общие темы и интересы для разговора.

«Так работать легче и приятнее. Но с маленькими детьми мне приходится смотреть все новые мультфильмы, чтобы и с ними было о чем поговорить», — признается Лаура.

Автор - Юлия Баранская
Автор - Юлия Баранская
