Китай представил квантовый компьютер Hanyuan-2 с двухъядерной архитектурой и 200 кубитами. Разработчики утверждают, что система потребляет значительно меньше энергии, чем многие современные квантовые машины, и может стать шагом к более практическому применению квантовых технологий.

Китайские исследователи объявили о запуске нового квантового компьютера Hanyuan-2, построенного на основе технологии нейтральных атомов. В стране называют проект важным этапом в развитии национальной квантовой программы и переходом от экспериментальных исследований к более прикладным решениям.

Главная особенность системы — двухъядерная архитектура. По сути, компьютер использует два взаимосвязанных квантовых процессора, которые могут одновременно распределять вычисления между собой и участвовать в исправлении ошибок.

Разработчики считают, что такой подход способен повысить стабильность и надежность вычислений — одной из главных проблем современных квантовых компьютеров.

В отличие от большинства существующих систем, Hanyuan-2 не требует экстремального охлаждения до температур, близких к абсолютному нулю. Компьютер построен на технологии нейтральных атомов, которая считается более энергоэффективной и менее сложной в обслуживании.

По данным китайских СМИ, система потребляет менее 7 киловатт энергии. Для сравнения: это сопоставимо с энергопотреблением небольшого серверного оборудования или нескольких бытовых приборов одновременно, тогда как многие квантовые установки требуют значительно более сложной инфраструктуры.

Компьютер разработала компания CAS Cold Atom Technology, связанная с Chinese Academy of Sciences. Штаб-квартира компании находится в Ухане.

Генеральный директор компании Тан Бяо заявил, что Hanyuan-2 выполнен в компактном формате — в виде интегрированного шкафа — и использует относительно небольшую систему лазерного охлаждения.

Квантовые компьютеры работают на основе кубитов — квантовых битов, которые позволяют выполнять определенные вычисления значительно быстрее классических компьютеров. Такие системы рассматриваются как перспективные для сложного моделирования, криптографии, разработки материалов и фармацевтики.

Однако одной из главных проблем отрасли остается масштабирование технологий. Исследователи по всему миру пока не могут стабильно управлять миллионами кубитов, поэтому многие компании сосредоточены на более компактных системах с десятками или сотнями кубитов.

Hanyuan-2 использует 200 кубитов — это значительно меньше, чем у некоторых экспериментальных гигантских проектов, однако китайские разработчики делают ставку не на рекордный масштаб, а на устойчивость и практическую применимость системы.

Китайские государственные СМИ утверждают, что ключевые показатели — включая срок службы и надежность кубитов — уже достигли мирового уровня.

Компания также начала коммерциализацию технологии. Предыдущая модель Hanyuan-1, представленная ранее, в конце прошлого года получила первые контракты как внутри Китая, так и за рубежом.

На фоне глобальной гонки в области квантовых вычислений Китай активно наращивает инвестиции в эту сферу, конкурируя с американскими и европейскими технологическими компаниями.

Китай делает ставку не только на мощность квантовых компьютеров, но и на их практичность, энергоэффективность и возможность коммерческого использования.