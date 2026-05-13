Рижская биеннале современного сюрреализма будет проходить в Музее истории Латвийской железной дороги до 30 мая.

Биеннале призвана объединить художников со всего мира, чьи работы относят к автоматизму, биоморфизму, дадаизму, метафизическому искусству, сюрреализму в современном понимании и технологиям. Также биеннале задумана как платформа для экспериментов, демонстрирующая работы художников и новые идеи.

Помимо основной выставки, Рижская биеннале современного сюрреализма предложит разнообразные мероприятия, включая встречи с художниками, панельные дискуссии, конкурсы, интервью и публикации. На выставке будут представлены работы современных сюрреалистов из США, Канады, Нидерландов, Италии, Турции, Румынии, Германии, Финляндии и других стран.