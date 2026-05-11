Космический телескоп Джеймса Уэбба получил детальное изображение спиральной галактики Мессье 77, в центре которой находится сверхмассивная черная дыра. Настолько яркое ядро галактики оказалось способно создать на снимке характерные световые «лучи», обычно видимые только у звезд.

NASA опубликовало новое изображение спиральной галактики Messier 77, сделанное космическим телескопом James Webb Space Telescope. Главной особенностью снимка стало чрезвычайно яркое активное ядро галактики, которое буквально затмевает остальную её структуру.

В центре M77 находится сверхмассивная черная дыра массой примерно в восемь миллионов Солнц. Огромное количество газа и пыли падает к ней по спирали, разогреваясь до экстремальных температур и создавая мощное излучение.

Именно из-за этой яркости на изображении появились длинные оранжевые лучи. Однако это не реальные структуры галактики, а так называемые дифракционные пики — оптический эффект, возникающий при взаимодействии интенсивного света с конструкцией зеркала телескопа Уэбба.

Подобные шестилучевые и двухлучевые структуры часто видны на снимках ярких звезд, но в случае Мессье 77 настолько ярким оказался сам центр галактики.

Помимо активного ядра, M77 представляет большой интерес и как один из наиболее активных регионов звездообразования среди ближайших галактик.

Инфракрасные инструменты телескопа позволили увидеть структуру, скрытую в обычном видимом свете. В центральной части галактики обнаружена яркая перемычка, а вокруг нее — кольцо интенсивного формирования новых звезд. Именно здесь скорость рождения звезд особенно высока.

Телескоп также зафиксировал огромные облака газа и пыли, заполняющие спиральные рукава галактики. Вдоль них видны яркие области формирования звездных скоплений, которые создают своеобразные «пузыри» в окружающем веществе.

Особый интерес у астрономов вызывает внешняя структура галактики. За пределами основных спиральных рукавов тянутся длинные нити водородного газа, образующие слабое внешнее кольцо. Эти тонкие «щупальца» и дали галактике прозвище «Галактика-кальмар».

Наблюдения проводились в рамках научной программы по изучению массивных близлежащих галактик с активным звездообразованием. Благодаря высокому разрешению телескопа ученые могут подробно исследовать процессы рождения, эволюции и гибели звезд.

Особенно ценными считаются инфракрасные наблюдения, поскольку они позволяют «заглянуть» сквозь плотные облака космической пыли, которые скрывают многие структуры в обычных телескопах.

Сейчас M77 считается одной из наиболее интересных галактик для изучения взаимодействия между сверхмассивной черной дырой и процессами звездообразования.

Новое изображение M77 показывает, насколько подробно телескоп Уэбба способен исследовать даже самые яркие и сложные структуры далёких галактик.