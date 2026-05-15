Переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине завершились без объявлений о крупных прорывах в торговле или геополитике. Однако обе стороны постарались показать миру, что даже на фоне конфликтов вокруг Тайваня, Ирана и мировой экономики США и Китай готовы сохранять диалог.

Президент США Дональд Трамп завершил визит в Пекин и покинул Китай без конкретных объявлений о масштабных соглашениях, которые ранее анонсировала американская сторона.

Несмотря на это, саммит с председателем КНР Си Цзиньпином рассматривается как попытка временно стабилизировать отношения между двумя крупнейшими экономиками мира после нескольких лет резкого обострения.

В течение двух дней лидеры обсуждали широкий круг тем — от Тайваня и торговли до войны вокруг Ирана и мировой безопасности.

«Мы решили множество различных проблем, которые другие люди не смогли бы решить, и наши отношения очень крепкие», — заявил Трамп после переговоров, не уточнив деталей.

Хотя конкретных результатов стороны почти не озвучили, сам тон переговоров оказался заметно мягче, чем во время предыдущих кризисов между Вашингтоном и Пекином.

Особенно это было заметно в публичной части визита. Китай организовал Трампу максимально торжественный прием: военный оркестр, почетный караул, школьники с флагами и прогулка по закрытым садам Чжуннаньхая — резиденции руководства Компартии Китая, куда допускают крайне немногих иностранных лидеров.

Трамп явно оценил такой прием.

«Нас приняли очень хорошо», — отметил американский президент.

Во время визита он неоднократно тепло отзывался о Си Цзиньпине.

«Он не любит лишних разговоров. Никаких игр, разговоров о погоде или звездах. Он полностью сосредоточен на деле, и мне это нравится», — сказал Трамп.

Одной из главных тем переговоров стала война вокруг Ирана.

Вашингтон рассчитывал понять, готов ли Китай использовать свое влияние на Тегеран для деэскалации конфликта. Китай остается крупнейшим покупателем иранской нефти и важным дипломатическим партнером Ирана, однако после саммита никаких признаков серьезного изменения позиции Пекина не появилось.

Трамп заявил, что Си пообещал не поставлять Ирану военное оборудование и предложил помощь в урегулировании конфликта. Однако госсекретарь США Марко Рубио позже сообщил, что Вашингтон вообще не просил Китай о посредничестве.

В официальных заявлениях стороны лишь подтвердили необходимость не допустить появления у Ирана ядерного оружия и сохранить открытым Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

Не менее напряженной темой остался Тайвань.

Си Цзиньпин вновь назвал его «важнейшим вопросом китайско-американских отношений» и предупредил, что неправильный подход может привести к конфликту.

«В противном случае страны столкнутся с конфликтами и столкновениями», — заявил китайский лидер.

Пекин продолжает считать Тайвань частью Китая и не исключает применения силы для «воссоединения». При этом США сохраняют военную и политическую поддержку Тайбэя, хотя администрация Трампа дала понять, что не собирается резко менять прежнюю американскую политику по этому вопросу.

В экономике Трамп попытался представить визит как успех.

Американская сторона заявила, что Китай может увеличить закупки сельхозпродукции США и приобрести 200 самолетов Boeing. Однако Пекин пока не подтвердил большинство озвученных Вашингтоном сделок.

В официальных китайских сообщениях речь шла лишь о необходимости расширять сотрудничество в торговле, туризме, здравоохранении и сельском хозяйстве.

Эксперты отмечают, что отсутствие крупных конкретных соглашений показывает: фундаментальные противоречия между странами никуда не исчезли. Однако после нескольких лет торговых войн, санкций и роста военной напряженности даже временное снижение градуса конфликта многие считают важным результатом.

Саммит в Пекине не принес громких прорывов, но показал, что США и Китай пока не готовы окончательно отказаться от диалога даже на фоне глобального соперничества.