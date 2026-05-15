Украина не сможет обеспечивать армию только за счет добровольцев, поэтому мобилизация будет продолжена. Об этом заявил руководитель канцелярии президента Украины Кирилл Буданов, комментируя ожидания общества о возможном смягчении подхода.

Руководитель канцелярии президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина не может рассчитывать исключительно на добровольцев для пополнения армии, поэтому мобилизацию придется продолжать и дальше.

В интервью британской газете The Times он подчеркнул, что в условиях затяжной войны обеспечить потребности армии только добровольным набором невозможно.

По словам Буданова, этому мешают как экономические причины, так и усталость общества от многолетнего конфликта.

«После 12 с половиной лет войны нет ничего, что могло бы мотивировать столь большое количество людей добровольно записываться», — отметил он.

Буданов дал понять, что ожидания части общества о смягчении мобилизационной политики, скорее всего, не оправдаются.

Фактически украинские власти все откровеннее говорят о нехватке человеческих ресурсов для продолжения войны. При этом тема мобилизации остается одной из самых болезненных внутри страны.

В последние месяцы широкий резонанс вызывали видео с возможным жестоким обращением с новобранцами и действиями сотрудников территориальных центров комплектования.

Буданов признал наличие подобных проблем и пообещал реагировать на такие случаи. Однако он подчеркнул, что сама мобилизация остается необходимой. По его словам, Украина ведет «тотальную войну», требующую участия большого количества людей.

«Мы ведем самую страшную полномасштабную тотальную войну. Войну, в которой участвуют миллионы людей. Другого пути нет. В противном случае государство просто падет», — заявил глава президентской канцелярии.

На фоне продолжающейся войны вопрос мобилизации в Украине становится все более чувствительным — одновременно растет усталость общества и сохраняется потребность армии в новых людях.

При этом власти страны продолжают подчеркивать, что без массового участия населения удерживать оборону в долгосрочной перспективе невозможно.