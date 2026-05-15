Эксперты в области здравоохранения и безопасности призывают Латвию готовить медицинскую систему к кризисам заранее, а не реагировать в режиме паники. По международному индексу устойчивости здравоохранения страна получила один из худших результатов в Европе.

Латвийская система здравоохранения остается уязвимой перед крупными кризисами — от пандемий до военных угроз. К такому выводу пришли участники дискуссии о безопасности здравоохранения, прошедшей в пятницу в Риге, сообщает ЛЕТА.

Эксперты подчеркивают: укреплять систему нужно планомерно — через стабильное финансирование, подготовку персонала, создание резервов медикаментов и более быстрое принятие решений в чрезвычайных ситуациях.

Особое внимание на дискуссии привлекли результаты международного индекса Healthcare Readiness Index 2024, представленного исследователем аналитического центра Globsec Мартином Сматаной.

Латвия получила в нем 47,7 балла из 100 — это пятый худший результат среди исследованных европейских стран.

Для сравнения: средний показатель по Европе составляет почти 60 баллов, а лидером стала Швеция с результатом 73,2.

Среди главных проблем Латвии эксперты называют хроническое недофинансирование, нехватку медицинских работников и слабые инвестиции в профилактику.

Фактически пандемия Covid-19 и война России против Украины заставили европейские страны заново оценивать, насколько устойчивы их системы здравоохранения в условиях кризиса.

Госсекретарь Министерства здравоохранения Агнесе Валюлиене признала, что проблемы, указанные в исследовании, для отрасли не стали неожиданностью. По ее словам, часть задач можно решать и без дополнительного финансирования, однако сама система должна работать спокойно и последовательно, а не переходить каждый раз в режим хаотичного реагирования.

«Нужно работать в кризисном, но не паническом режиме», — подчеркнула Валюлиене.

Одной из серьезных проблем она назвала нестабильность политического руководства. Согласно данным исследования, средний срок работы министра здравоохранения в Латвии составляет менее двух лет — около 598 дней. Это значительно меньше среднего показателя по ЕС.

По словам Валюлиене, при каждой смене руководства система фактически вынуждена заново входить в рабочий ритм.

Эксперты отдельно обращают внимание и на проблему кадров. Советник Министерства обороны по медицинскому обеспечению Бирута Клейна подчеркнула, что даже наличие оборудования и медикаментов не поможет, если в системе не хватает людей. Особенно важной она назвала подготовку персонала к массовым происшествиям, военным травмам и нестандартным кризисным ситуациям.

После Covid-19 Латвия начала активнее формировать материальные резервы, а сейчас идет работа и над созданием запасов амбулаторных медикаментов для кризисных ситуаций.

При этом доступность современных лекарств остается слабым местом. По словам директора Ассоциации международных инновационных фармацевтических компаний Владиславы Маране, в Латвии доступны лишь около 15% инновационных медикаментов по сравнению со средним уровнем ЕС.

Это означает, что многие современные препараты по-прежнему остаются для пациентов труднодоступными.

На дискуссии также прозвучало предупреждение о том, что устойчивость системы зависит не только от больниц и резервов, но и от общего состояния здоровья общества еще до наступления кризиса.

Советник премьер-министра по национальной безопасности Айрис Риквейлис добавил, что государству необходимо меньше бюрократии и больше способности быстро принимать решения в нестандартных ситуациях.

На фоне войны рядом с границами Латвии и регулярных разговоров о готовности к кризисам тема устойчивости здравоохранения постепенно становится вопросом не только медицины, но и национальной безопасности.