Лоренс Рей с вазой Юлия Мадерниекса.
Музей декоративно-прикладного искусства Латвии до сих пор не получил от владельца конкретного ответа о дальнейшей судьбе редкой вазы художника Юлия Мадерниекса, случайно найденной в американском магазине подержанных вещей, пишет ЛЕТА.
Как сообщила хранитель коллекции керамики Музея декоративно-прикладного искусства Даце Лявиня, музей поддерживал связь с новым владельцем предмета, однако конкретного ответа о дальнейшей судьбе вазы так и не получил.
Речь идет о работе мастерской "Burtnieks", действовавшей в Риге в 1929–1939 годах. Ваза была случайно обнаружена американцем Лоренсом Реем в магазине подержанных вещей в городе Колумбус.
Несмотря на небольшое повреждение — трещину в нижней части — находка вызвала большой интерес в Латвии.
Особенно после того, как выяснилось, что у вазы есть музейный «двойник» из наследия писательницы Анны Бригадере.
Именно поэтому Латвийский национальный художественный музей решил не приобретать предмет: аналогичная ваза уже хранится в коллекции Латвийского национального музея литературы и музыки.
Тем не менее интерес к найденной в США работе не исчез.
В начале года, когда история активно обсуждалась в обществе, вазу временно выставляли в библиотеке музея вместе с фотографией Бригадере.
По словам Лявини, нынешний владелец готов предоставлять вазу для выставок и исследований, однако вопрос о ее постоянном местонахождении пока остается открытым.
Фактически история показывает, насколько неожиданные находки латвийского культурного наследия до сих пор всплывают за пределами страны — иногда буквально в секонд-хендах и на барахолках.
При этом музеи признают, что далеко не всегда могут конкурировать с частными коллекционерами или зарубежными покупателями.
Лявиня подчеркнула, что музей открыт к сотрудничеству с владельцами ценных предметов искусства и заинтересован в их публичном показе и исследовании.
Пока же остается неизвестным, вернется ли найденная в США ваза в Латвию надолго или вновь исчезнет из поля зрения музейного сообщества.
