Музей декоративно-прикладного искусства Латвии до сих пор не получил от владельца конкретного ответа о дальнейшей судьбе редкой вазы художника Юлия Мадерниекса, случайно найденной в американском магазине подержанных вещей, пишет ЛЕТА.

История редкой вазы латвийского художника Юлия Мадерниекса, купленной в США всего за три доллара, пока остается без продолжения.

Как сообщила хранитель коллекции керамики Музея декоративно-прикладного искусства Даце Лявиня, музей поддерживал связь с новым владельцем предмета, однако конкретного ответа о дальнейшей судьбе вазы так и не получил.

Речь идет о работе мастерской "Burtnieks", действовавшей в Риге в 1929–1939 годах. Ваза была случайно обнаружена американцем Лоренсом Реем в магазине подержанных вещей в городе Колумбус.

Несмотря на небольшое повреждение — трещину в нижней части — находка вызвала большой интерес в Латвии.

Особенно после того, как выяснилось, что у вазы есть музейный «двойник» из наследия писательницы Анны Бригадере.

Именно поэтому Латвийский национальный художественный музей решил не приобретать предмет: аналогичная ваза уже хранится в коллекции Латвийского национального музея литературы и музыки.

Тем не менее интерес к найденной в США работе не исчез.

В начале года, когда история активно обсуждалась в обществе, вазу временно выставляли в библиотеке музея вместе с фотографией Бригадере.

По словам Лявини, нынешний владелец готов предоставлять вазу для выставок и исследований, однако вопрос о ее постоянном местонахождении пока остается открытым.

Фактически история показывает, насколько неожиданные находки латвийского культурного наследия до сих пор всплывают за пределами страны — иногда буквально в секонд-хендах и на барахолках.

При этом музеи признают, что далеко не всегда могут конкурировать с частными коллекционерами или зарубежными покупателями.

Лявиня подчеркнула, что музей открыт к сотрудничеству с владельцами ценных предметов искусства и заинтересован в их публичном показе и исследовании.

Пока же остается неизвестным, вернется ли найденная в США ваза в Латвию надолго или вновь исчезнет из поля зрения музейного сообщества.