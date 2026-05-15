13 мая в художественном музее Rīgas Birža состоялась торжественная церемония награждения международной престижной награды Baltijas Balva / Baltic Awards 2026. В этот день Рига стала местом встречи выдающихся представителей науки, культуры, искусства и общественной мысли стран Балтии. Проект, стремительно укрепляющий статус одного из наиболее значимых интеллектуальных и культурных событий региона, собрал передовых деятелей, чьи достижения формируют современное европейское пространство, способствуют развитию общества и становятся символом профессионального и творческого лидерства.

Учрежденная с целью подчеркнуть роль стран Балтии в современном европейском и мировом контексте, премия ежегодно объединяет выдающихся деятелей Латвии, Литвы и Эстонии, отмечая их вклад в развитие науки, культуры, искусства и архитектуры. В 2026 году награды были вручены представителям Эстонии - за достижения в науке, Литвы - за вклад в искусство и музыку, Латвии - за достижения в архитектуре.

Также на церемонии были вручены Гран-при за выдающийся вклад в развитие отрасли, Гран-при за вклад в развитие общества, и специальный приз „Baltic Awards the Opera Rising Star“ от Литовской Национальной оперы и балета.

Выдвижение претендентов осуществляли ведущие государственные научные и культурные институции стран Балтии. В Эстонии - Эстонская академия наук; в Латвии - Латвийский союз архитекторов; в Литве - Литовская ассоциация смежных прав AGATA, Литовский национальный театр оперы и балета и Вильнюсская академия искусств.

Победители были определены на заседании отборочного комитета Baltijas Balva / Baltic Awards, в состав которого входят выдающиеся общественные и культурные деятели стран Балтии и Европы: экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга (Vaira Vīķe-Freiberga), экс-президент Латвии Валдис Затлерс (Valdis Zatlers), экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес (Toomas Hendrik Ilves), президент Латвийской академии наук Ивар Калвиньш (Ivars Kalviņš), бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас (Taavi Rõivas), композитор Петерис Васкс (Pēteris Vasks), ведущий партнёр Rödl & Partner в странах Балтии и Северной Европы Йенс-Кристиан Пастиль (Jens-Christian Pastille), председатель правления Radio SWH Янис Шипкевиц (Jānis Šipkēvics), бывший советник экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги по экономическим вопросам Сол Норман Букинголтс (Sol Norman Bukingolts), экс-президент Литовской академии наук Юрас Банис (Jūras Banys), дипломат, предприниматель Эммануил Гриншпун (Emmanuil Grinshpun) и режиссер, сценарист и продюсер, обладатель премии Oscar, Golden Globe и лауреат Grand Prix Baltic Awards Матис Кажа (Matīss Kaža). Председатель комитета - оперная дива Инесса Галанте (Inese Galante).

Лауреаты премии 2026 года:

Лауреатом Baltijas Balva / Baltic Awards в номинации «За значительный вклад в науку» стала Марис Лаан (Maris Laan) – профессор генетики человека Тартуского университета. Премию вручал бывший президент Литовской академии наук, профессор Юрас Банис (Jūras Banys).

Другие номинанты, представленные Эстонской Академией наук:

Юло Нийнеметс (Ülo Niinemets) - профессор экологии и сельскохозяйственной биологии растений

Анне Кахру (Anne Kahru) - профессор-исследователь Национального института химической физики и биофизики (NICPB)

Лауреатом Baltijas Balva / Baltic Awards в номинации «За значительный вклад в архитектуру» стало архитектурное бюро LAUDER ARCHITECTS – Рита Лаудере и Карлис Лудерс (Rita Laudere & Kārlis Lauders). Премию вручал президент Латвийского союза архитекторов Артур Лапиньш (Artūrs Lapiņš).

Другие номинанты, представленные Латвийским союзом архитекторов:

MADE ARCHITECTS – архитекторы Микелис Путрамс и Линда Круминя (Miķelis Putrāms & Linda Krūmiņa)

ĒTER – архитекторы Карлис Берзиньш, Дагния Смилга, Никлавс Паегле (Kārlis Bērziņš, Dagnija Smilga, Niklāvs Paegle).

Лауреатами Baltijas Balva / Baltic Awards в номинации «За значительный вклад в искусство» стал дуэт художников – братья Алгирдас и Ремигиюс Гатавецкай (Algirdas и Remigijus Gataveckai). Премию вручал проректор по творческой и научной работе Вильнюсской академии искусств Мариус Иршенас (Marius Iršėnas).

Другие номинанты, представленные Вильнюсской академией искусств:

художница Северия Инчираускайте-Криауневичене (Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė)

художник Юлиёнас Урбонас (Julijonas Urbonas).

Лауреатом Baltijas Balva / Baltic Awards в номинации «За значительный вклад в музыку» стала сопрано Асмик Григорян (Asmik Grigorian). Премию вручала генеральный директор LaIPA Лиена Эдвардса (Liena Edvardsa) и посол Литвы в Латвии Аудроне Маркевичене (Audronė Markevičienė).

Другие номинанты, представленные Литовской ассоциацией смежных прав AGATA:

тенор Эдгарас Монтвидас (Edgaras Montvidas);

дирижёр Модестас Питренас (Modestas Pitrėnas).

Обладателем специального приза Baltic Awards The Opera Rising Star стал артист балета Эдвинас Яконис (Edvinas Jakonis). Премию вручал художественный руководитель Литовского национального театра оперы и балета Мартинас Стакотис (Martynas Stakionis) и латвийский композитор Петерис Васкс (Pēteris Vasks).

Другие номинанты, представленные Литовским национальным театром оперы и балета:

сопрано Габриеле Букине (Gabrielė Bukinė);

композитор Жибуокле Мартинайтите (Žibuoklė Martinaitytė).

Cпециальный приз за выдающийся вклад в развитие отрасли (Baltic Awards Lifetime Achievement Award) получила профессор Анне Кахру (Anne Kahru). Премию вручала генеральный секретарь Латвийской академии наук профессор Байба Ривжа (Baiba Rivža).

Особым событием церемонии стало вручение специального приза за вклад в развитие общества – GRAND PRIZE for Lifetime achievement award to Baltic Society президентам, благодаря лидерству которых Латвия, Литва и Эстония вошли в Европейский союз, навсегда изменив исторический путь стран Балтии –Вайра Вике-Фрейберга (Vaira Vīķe Freiberga), Валдас Адамкус (Valdas Adamkus) и Тоомас Хендрик Ильвес (Toomas Hendrik Ilves). Премии вручали режиссер, сценарист и продюсер, обладатель премий Oscar, Golden Globe Матис Кажа (Matīss Kaža), бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас (Taavi Rõivas) и сопрано Габриеле Букине (Gabrielė Bukinė).

«Baltijas Balva / Baltic Awards — это не только признание профессиональных достижений, но и возможность выразить уважение личностям, чьи решения, лидерство и ценности оказали огромное влияние на развитие стран Балтии и их место в современной Европе. Для нас большая честь отметить Вайру Вике-Фрейбергу, Валдаса Адамкуса и Тоомаса Хендрика Ильвеса - лидеров, благодаря которым новое поколение стран Балтии смогло свободно развиваться, мыслить европейски, реализовывать себя на международном уровне и уверенно заявить о себе миру. Их наследие продолжает вдохновлять новые поколения и сегодня», — отметила Инесса Галанте.

В рамках церемонии также состоялась традиционная жеребьевка, определившая распределение номинаций между странами Балтии на 2027 год:

Литва — за вклад в науку;

Латвия — за вклад в архитектуру;

Эстония — за вклад в искусство и музыку.

Музыкальную атмосферу церемонии создавали музыканты группы Dagamba – Валтерс Пуце (Valters Pūce) и Дайнис Тенис (Dainis Tenis), а также юные исполнители, победители конкурса «Таланты Инессы Галанте» скрипачка София Полищук и пианист Густавс Калейс.

На торжественном событии присутствовали послы и представители посольств Объединенных Арабских Эмиратов, США, Израиля, Китая, Литвы, Эстонии, Италии, Казахстана и Узбекистана. Гостями мероприятия стали многочисленные деятели культуры и представители деловых и общественных кругов.

В рамках проекта Baltijas Balva / Baltic Awards летом 2026 года в Юрмале состоится серия масштабных международных культурных событий. 21 августа в концертном зале Dzintari пройдет латвийская премьера культового спектакля Teatro Delusio всемирно известной немецкой труппы Familie Flöz. 22 августа в концертном зале Dzintari состоится гала-концерт «GALA GALANTE. Viva La Musica!», посвящённый лауреатам премии с участием всемирно известных латвийских и зарубежных исполнителей.

