Европейский Союз рассматривает возможность запрета социальных сетей для несовершеннолетних. Инициативу поддерживает глава Европейская комиссия Урсула фон дер Ляйен. По данным Courthouse News, официальный план может быть представлен уже в июле 2026 года.

ЕС следует примеру Австралии и Индонезии, которые уже ввели подобные запреты на государственном уровне.

Еврокомиссия желает «вернуть детям детство»

Как пишет издание Courthouse News, конкретный план действий будет представлен в середине лета после получения рекомендаций от группы экспертов. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что вопрос безопасности молодежи в интернете больше невозможно игнорировать. Она обвинила социальные сети в эксплуатации детей и призвала ограничить доступ платформ к несовершеннолетним пользователям.

Кто из европейских стран уже готовит ограничения

Дания планирует стать лидером этого движения, введя национальный запрет для детей до 15 лет уже в течение 2026 года. В случае принятия общеевропейского решения, оно станет самым масштабным в мире и охватит около 65 миллионов подростков до 15 лет или около 70 миллионов до 16-летнего возраста.

Какие страны ЕС поддерживают инициативу

Активно за ужесточение правил выступают:

Франция

Греция

Австрия

Польша

Португалия

Испания

Словения

Бельгия

Люксембург

Мальта

Что уже сделано для борьбы с соцсетями

На данный момент в ЕС уже действует закон Digital Services Act, ограничивающий использование платформ детьми до 13 лет. Однако регуляторы требуют большего: платформы должны прекратить использование алгоритмов, создающих «контентные кроличьи норы», и защитить персональные данные несовершеннолетних. В частности, Meta и TikTok уже получили предупреждения из-за нарушения этих норм и «зависимого дизайна» своих интерфейсов.

Почему инициативу критикуют

Несмотря на благие намерения, у инициативы немало критиков. Эксперты предостерегают, что полный запрет может быть неэффективным и просто вытеснит детей в «теневой» интернет, где контент еще менее контролируем. Также существуют опасения относительно ограничения свободы слова, доступа к важной информации и нарушения приватности из-за обязательной верификации личности.

Европейский Союз движется к цифровой революции в сфере защиты детей. Ожидается, что жесткие ограничения минимизируют вредное воздействие алгоритмов на психику нового поколения.

По мнению редакции, Европа постепенно движется к самой масштабной попытке регулирования подростковой активности в интернете. Однако главный вопрос остаётся открытым: смогут ли жёсткие ограничения действительно защитить детей, или же они лишь подтолкнут молодёжь искать новые способы обхода запретов.