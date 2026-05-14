В одном из детских садов Латвии пришлось вызывать пчеловода — на дереве рядом с учреждением расположился пчелиный рой. Об этом сообщил пасечник, работающий в компании Čaklā bite, пишет Nasha.lv.

«Приехал на место, безопасно снял семью с дерева и пересадил рой в специальный ящик, чтобы пчёл можно было спокойно перевезти в новый дом», — рассказал пчеловод.

Он также отметил, что пчелиные рои обычно не проявляют агрессии, поэтому главное в такой ситуации — не паниковать и не тревожить насекомых.

Пасечник призвал жителей обращаться за помощью, если рой появился во дворе, возле дома или предприятия. По его словам, пчёл можно безопасно убрать и перевезти без вреда для людей и насекомых.

Как сообщал портал Nasha.lv, ранее внимание людей привлекло внимание видео с автостоянки в Риге, где видно, как вокруг одного автомобиля в большом количестве роятся пчёлы. Автор записи указал, что это произошло возле места работы, и признал, что не имеет ни малейшего понятия, как пчёлы там оказались.

Пчелиные рои в Риге — нередкое явление, особенно летом, когда пчелы активно размножаются. В городе, включая центр, развито пчеловодство (ульи выставляют на крышах), поэтому рой может появиться на дереве, стене дома или в парке. Обычно они спокойны, но при обнаружении лучше не приближаться и вызвать специалистов. Если пчелы проникли в стену или под крышу, то, конечно, потребуется помощь пчеловодов для извлечения сотов, чтобы избежать порчи здания.

Можно обратиться в Латвийское общество пчеловодов (Latvijas Biškopības biedrība) — они могут помочь найти пчеловода, который заберет рой.