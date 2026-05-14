Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Главное, не паниковать! В детском саду поселился пчелиный рой - как действовать? 0 163

В мире животных
Дата публикации: 14.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пчелиный рой

В одном из детских садов Латвии пришлось вызывать пчеловода — на дереве рядом с учреждением расположился пчелиный рой. Об этом сообщил пасечник, работающий в компании Čaklā bite, пишет Nasha.lv.

«Приехал на место, безопасно снял семью с дерева и пересадил рой в специальный ящик, чтобы пчёл можно было спокойно перевезти в новый дом», — рассказал пчеловод.

Он также отметил, что пчелиные рои обычно не проявляют агрессии, поэтому главное в такой ситуации — не паниковать и не тревожить насекомых.

Пасечник призвал жителей обращаться за помощью, если рой появился во дворе, возле дома или предприятия. По его словам, пчёл можно безопасно убрать и перевезти без вреда для людей и насекомых.

Если вы заметили пчелиный рой у себя во дворе, возле дома или предприятия — смело звоните +37122444045 или пишите мне, помогу безопасно снять и перевезти пчёл.

Как сообщал портал Nasha.lv, ранее внимание людей привлекло внимание видео с автостоянки в Риге, где видно, как вокруг одного автомобиля в большом количестве роятся пчёлы. Автор записи указал, что это произошло возле места работы, и признал, что не имеет ни малейшего понятия, как пчёлы там оказались.

Пчелиные рои в Риге — нередкое явление, особенно летом, когда пчелы активно размножаются. В городе, включая центр, развито пчеловодство (ульи выставляют на крышах), поэтому рой может появиться на дереве, стене дома или в парке. Обычно они спокойны, но при обнаружении лучше не приближаться и вызвать специалистов. Если пчелы проникли в стену или под крышу, то, конечно, потребуется помощь пчеловодов для извлечения сотов, чтобы избежать порчи здания.

Можно обратиться в Латвийское общество пчеловодов (Latvijas Biškopības biedrība) — они могут помочь найти пчеловода, который заберет рой.

×
Читайте нас также:
#Латвия #безопасность #детский сад #пчеловодство #пчелы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Могут ли кошки и собаки придерживаться вегетарианской диеты?
Изображение к статье: Почему собака облизывает незнакомых людей: удивительные факты
Изображение к статье: Почему летучие мыши имитируют ос?
Изображение к статье: Почему домашние кошки стремятся выйти в подъезд

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия
Изображение к статье: «Включите свет!»: в Гаване вспыхнули крупнейшие протесты с начала энергокризиса
В мире
Изображение к статье: Моника Витт.
В мире
Изображение к статье: Валдис Затлерс
Политика
Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео