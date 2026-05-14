Запах сурикатов: как микробы формируют их аромат

В мире животных
Дата публикации: 14.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Запах сурикатов: как микробы формируют их аромат

Запах тела сурикатов служит своеобразной визитной карточкой. Эти маленькие хищники из семейства мангустовых используют пахучий секрет для метки территории и могут мгновенно распознать запах своих родственников или соперников.

 

Исследователи из Университета Дьюка (США) обнаружили, что характерный мускусный запах сурикатов исходит не от самих животных, а от микробов, обитающих в складках их кожи.

Специалисты изучили тридцать диких сурикатов, которые живут в заповеднике Куруман на территории пустыни Калахари (Южноафриканская Республика). Ученым удалось выявить более тысячи видов бактерий в складках кожи, где расположены паховые железы. Также они обнаружили около 220 летучих химических веществ, включая спирты, альдегиды и другие соединения.

Биологи пришли к выводу, что именно состав бактерий влияет на появление характерного аромата. Сурикаты не единственные животные, использующие запахи для общения и распознавания сородичей: ранее подобные химические сигналы были обнаружены у гиен, барсуков, летучих мышей, слонов и других млекопитающих. По мнению авторов исследования, практически все характерные запахи, включая запах человеческих подмышек, исходят от бактерий.

