Зоологи из Университета Найроби (Кения) считают, что полоски зебр помогают защищаться от жары.

По мнению авторов исследования, чередующиеся черные и белые полоски функционируют как сложная система охлаждения, способствуя теплообмену и помогая животным испарять пот.

Зоологи измеряли температуру черных и белых полос двух диких равнинных зебр с интервалом в 15 минут в солнечный день.

В течение дня черные полосы нагревались до 44–56 градусов Цельсия, в то время как белые сохраняли температуру 36–42 градуса Цельсия. По мнению авторов исследования, различие в температурах вызывает конвекционное движение воздуха, что помогает каплям пота быстрее испаряться.

Наблюдения за зебрами также показали, что они могут поднимать черные волоски, что дополнительно способствует испарению влаги. Все это, а также особенности процесса выделения пота, позволяют зебрам эффективно охлаждать свою кожу.

Это не первая попытка объяснить предназначение полосатого камуфляжа зебр. Согласно другому исследованию, полосы дезориентируют и отпугивают насекомых.