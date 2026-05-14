Ученые из трех японских университетов провели исследование, в котором участвовали 48 кошек, живущих в домах с другими животными или в кошачьих кафе, сообщает журнал "Вокруг света".

Каждой кошке проигрывали запись, на которой ее владелец называет имя другого питомца из той же квартиры или кафе. Затем на экране компьютера показывали изображение кота — либо того, чье имя было произнесено, либо другого. 19 кошек проявили "удивление", когда видели несоответствующую фотографию.

В другом эксперименте использовали изображения самих подопытных, а затем — хозяев. На этот раз 26 кошек ошиблись в своей реакции. Однако те животные, которые жили в окружении большего количества сородичей, дольше всматривались в экран. Наихудшие результаты показали кошки из "котокафе".

Исследователи предполагают, что если кошка узнает имя сородича, это связано с конкуренцией. Питомец запоминает звук своего имени, чтобы быть уверенным, что зовут именно его, а не другого кота.

Что касается имени хозяина, у животных меньше причин запоминать его звучание, но они все же это делают. Ученые пока не могут объяснить, почему так происходит.

Другое исследование 2019 года показало, что кошки способны отличать свои имена от других слов, даже если говорящий использует непривычную интонацию.