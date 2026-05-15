Латвийская полиция сообщила литовским коллегам о преследуемом автомобиле BMW, который пересек границу у Салочяй. Подозреваемые связаны с кражей крупной суммы денег, а одного из возможных участников уже задержали.

В Литве продолжается масштабная операция по поиску подозреваемых, которые, по данным полиции, после крупной кражи денег в Латвии скрылись через границу, пишет ЛЕТА.

Как сообщил Департамент полиции Литвы, в четверг около полудня латвийская полиция предупредила коллег о преследуемом автомобиле BMW, водитель которого проигнорировал требование остановиться и пересек литовско-латвийскую границу в районе Салочяй.

По информации правоохранителей, находившиеся в машине люди подозреваются в краже крупной суммы денег.

Позже, около 12:30, автомобиль BMW был обнаружен брошенным в поле неподалеку от деревни Кряушишкяй в Пасвальском районе.

Сами подозреваемые успели скрыться.

Для их поиска полиция задействовала масштабные силы, включая вертолет пограничной службы. Также был введен план «Перехват», который применяется при поиске особо опасных или скрывающихся преступников.

Фактически речь идет о международной полицейской операции с участием служб сразу двух стран.

Спустя примерно полчаса в Кедайнском районе был остановлен автомобиль Volkswagen Tiguan, за рулем которого находился мужчина 1985 года рождения. Следствие считает, что он может быть связан с кражей денег в Латвии. Подозреваемого задержали и поместили под стражу.

При этом полиция продолжает поиски остальных возможных участников группы.

Пока правоохранительные органы не раскрывают подробностей о размере похищенной суммы и обстоятельствах самой кражи. Известно лишь, что расследование связано с преступлениями против банкоматов.

Подобные преступления в странах Балтии в последние годы нередко совершаются мобильными группами, которые быстро пересекают границы между странами, пытаясь затруднить работу полиции.

Сейчас литовские и латвийские правоохранительные органы продолжают совместное расследование.