Минувшей ночью в восточных приграничных районах Латвии вновь действовал режим повышенной готовности из-за возможной угрозы с воздуха, однако фактического вторжения беспилотников в воздушное пространство страны зафиксировано не было.

Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии.

Несмотря на отсутствие подтвержденного нарушения границы, жителям Резекненского, Балвского, Лудзенского и Краславского краев были разосланы экстренные уведомления через систему сотового оповещения.

Также в готовность привели истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

В НВС подчеркивают, что вместе с союзниками по НАТО продолжают круглосуточный мониторинг ситуации и усилили системы противовоздушной обороны на восточной границе дополнительными подразделениями.

Фактически власти сейчас предпочитают реагировать на потенциальную угрозу максимально осторожно — даже если нарушение границы в итоге не подтверждается.

Военные отмечают, что на фоне продолжающейся войны России против Украины сохраняется риск новых случаев приближения иностранных беспилотников к латвийской границе или их возможного вторжения в воздушное пространство страны.

Для жителей Латгале подобные тревоги постепенно становятся частью повседневной реальности.

За последние месяцы в регионе уже неоднократно фиксировались случаи падения или взрывов беспилотников, связанных с российско-украинской войной.

Последний такой инцидент произошел неделю назад в Резекне, где дроны упали на территорию малоиспользуемой нефтебазы.

Хотя жертв в подобных случаях до сих пор не было, последствия для латвийской политики оказались серьезными.

История с дронами в Резекне сначала привела к отставке министра обороны Андриса Спрудса, а затем и к падению всего правительства Эвики Силини.

Сейчас вопросы безопасности воздушного пространства и готовности служб фактически стали одной из центральных тем в стране — как для армии и НАТО, так и для жителей приграничных районов.