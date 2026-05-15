Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ночью дроны в воздушное пространство Латвии не вторгались, несмотря на тревогу в Латгале 3 1094

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Российский беспилотник

Российский беспилотник.

ФОТО: Youtube

Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что минувшей ночью нарушений воздушного пространства страны зафиксировано не было. При этом в нескольких приграничных районах действовал режим угрозы, а истребители НАТО были приведены в готовность.

Минувшей ночью в восточных приграничных районах Латвии вновь действовал режим повышенной готовности из-за возможной угрозы с воздуха, однако фактического вторжения беспилотников в воздушное пространство страны зафиксировано не было.

Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии.

Несмотря на отсутствие подтвержденного нарушения границы, жителям Резекненского, Балвского, Лудзенского и Краславского краев были разосланы экстренные уведомления через систему сотового оповещения.

Также в готовность привели истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

В НВС подчеркивают, что вместе с союзниками по НАТО продолжают круглосуточный мониторинг ситуации и усилили системы противовоздушной обороны на восточной границе дополнительными подразделениями.

Фактически власти сейчас предпочитают реагировать на потенциальную угрозу максимально осторожно — даже если нарушение границы в итоге не подтверждается.

Военные отмечают, что на фоне продолжающейся войны России против Украины сохраняется риск новых случаев приближения иностранных беспилотников к латвийской границе или их возможного вторжения в воздушное пространство страны.

Для жителей Латгале подобные тревоги постепенно становятся частью повседневной реальности.

За последние месяцы в регионе уже неоднократно фиксировались случаи падения или взрывов беспилотников, связанных с российско-украинской войной.

Последний такой инцидент произошел неделю назад в Резекне, где дроны упали на территорию малоиспользуемой нефтебазы.

Хотя жертв в подобных случаях до сих пор не было, последствия для латвийской политики оказались серьезными.

История с дронами в Резекне сначала привела к отставке министра обороны Андриса Спрудса, а затем и к падению всего правительства Эвики Силини.

Сейчас вопросы безопасности воздушного пространства и готовности служб фактически стали одной из центральных тем в стране — как для армии и НАТО, так и для жителей приграничных районов.

×
Читайте нас также:
#НАТО #граница #Латвия #безопасность #дроны #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
0
0
8

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дорожное происшествие в лесу
Изображение к статье: Кури Ричинс.
Изображение к статье: Сгоревший дом в пригороде
Изображение к статье: Пожарный на крыше в бою с огнём

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Швея - опасная профессия
ЧП и криминал
Изображение к статье: Honda.
Бизнес
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Политика
Изображение к статье: Тимофей и Марфа
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Лондон
В мире
Изображение к статье: Швея - опасная профессия
ЧП и криминал
Изображение к статье: Honda.
Бизнес
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео