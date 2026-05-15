Акции Boeing упали на 4% после новостей о заказе 200 самолетов для Китая 0 881

Дата публикации: 15.05.2026
Изображение к статье: Акции Boeing упали на 4% после новостей о заказе 200 самолетов для Китая

Акции Boeing потеряли около 4% стоимости после новостей о новом заказе самолётов со стороны Китай. Инвесторы рассчитывали на гораздо более масштабный контракт, поэтому даже крупная сделка вызвала разочарование на рынке.

Акции американской авиастроительной корпорации Boeing упали примерно на 4% на фоне новостей о первом за несколько лет заказе самолетов со стороны Китая, сообщает CNBC. Ценные бумаги потеряли весь рост, который наблюдался с момента известия о присоединении генерального директора Келли Ортберга к поездке в КНР.

Причиной снижения котировок стало заявление Дональда Трампа в эфире Fox News о том, что Пекин согласился приобрести 200 «больших» лайнеров Boeing. Несмотря на то, что Китай является вторым по величине аэрокосмическим рынком в мире и имеет важнейшее значение для будущего компании, участники торгов восприняли эту сделку как серьезное разочарование. На данный момент остается неясным, какой именно тип воздушных судов закупает китайская сторона, а представители корпорации пока не давали официальных комментариев.

Негативная реакция рынка связана с неоправдавшимися ожиданиями. В марте издание Bloomberg сообщало, что потенциальный контракт может включать поставку до 500 узкофюзеляжных самолетов 737 Max. Таким образом, итоговая цифра в 200 единиц оказалась значительно ниже первоначальных оценок экспертов, что и спровоцировало распродажу акций на фоне общего роста американских фондовых индексов.

По мнению редакции, ситуация с Boeing показывает, насколько чувствительным стал рынок к любым новостям о Китае и крупных международных контрактах. Даже позитивная новость о возвращении китайских заказов не смогла поддержать акции компании, поскольку инвесторы ожидали куда более масштабного соглашения.

Автор - Светлана Тихомирова
